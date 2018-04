El presidente de Murcia: "No se trata de un trasvase por los pelos, es solidario"

Jueves, 5 abril 2018

agua

REGIÓN | ELDIAdigital.es

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, opina que el nuevo trasvase aprobado por el Gobierno central desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, no se trata de un trasvase "por los pelos o ajustado" sino que "es un trasvase que marca la Ley" y, más allá de eso, "es un trasvase solidario".

En una entrevista a Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha recordado que hasta 2013 la reserva mínima para hacer trasvases era de 240 hm3 y luego subió a una reserva que "todos los técnicos entendieron que era suficiente para garantizar las necesidades de Castilla-La Mancha y de la cuenca del Tajo".

A este respecto, la normativa cambió y fijó 400 hectómetros cúbicos como mínimo y ha recordado que no ha habido ningún trasvase desde el 10 de mayo de 2017 "sin un sólo trasvase" porque "no estaban garantizadas las necesidades de Castilla-la Mancha". Sin embargo, ahora esos 400 hm3 "están garantizados".

Así, se ha aprobado un trasvase de 20 hm3 cada mes durante los próximos tres meses y las previsiones dicen que "dentro de tres meses puede estar rozando ya los 600 hectómetros cúbicos en cabecera la cuenca del Tajo". "La esencia es que, cuando ya están las reservas necesarias para cubrir las necesidades de los castellano-manchegos, lo que sobra va a venir a los murcianos, a los alicantinos y a los almerienses", ha remarcado López Miras.

Sobre el tema de las desaladoras, el presidente de Murcia ha insistido en los Desayunos de TVE que "el agua desalada siempre va a ser un complemento" porque "no se puede regar solo con este agua", el precio es importante "pero no es lo decisivo", recordando, en este sentido, que la Región "lleva muchos años pagando el agua más cara del país" y a pesar de ello "somos eficientes y efectivos". Ha recordado el alto contenido en boro del agua desalada y ha hablado de la cesión de derechos y de la interconexión de cuencas, "con dos premisas: que sea medioambientalmente sostenible, y preferencia a la cuenca excedente".

Así, sobre la escasez de agua, López Miras ha reconocido que es uno de los dos "grandes problemas" en la Región junto con la financiación autonómica. El problema, añade, es "cuando enfocamos la escasez de agua como un problema sólo de la Región, porque es un problema de todos los españoles".

"Yo no sé si en el resto de comunidades autónomas son conscientes de que, a día de hoy, no todos los españoles tienen garantizada el agua que necesitan", según López Miras, quien cree que un país como España "no se puede permitir esto en pleno siglo XXI". Así, ha reclamado que, con el agua, suceda lo mismo que con la energía, que "es accesible a todos los españoles en cualquier rincón del país".

"Cuando hablamos de agua tenemos que hablar de unidad", ha reivindicado el presidente de la Comunidad, quien ha advertido que "jamás" va a permitir que se le quite agua "a nadie" para que vaya a la Región de Murcia. "Queremos lo que sobra, y en España, afortunadamente, sobra agua, pero tenemos que regirnos por el principio de solidaridad", ha apuntado.

En este sentido, ha instado a ser conscientes que hay algunos territorios de España, como Andalucía, Valencia, Alicante, Almería o Murcia y castilla-La Mancha también donde "hay muchas personas con la incertidumbre de no saber si dentro de un mes o dos meses van a tener agua".

A su juicio, "hay soluciones" al problema del déficit del agua. De hecho, el presidente del Gobierno murciano ha dicho tener propuestas que son "perfectamente asumibles" por todas las comunidades autónomas. A este respecto, se ha mostrado "optimista" y "esperanzado" porque "sobre la base de la solidaridad seguro que llegamos a acuerdos".

López Miras ha reconocido que ha hablado de estas propuestas en contactos "informales" con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, con quien ha quedado próximamente para tener un encuentro "formal". Así, ha remarcado que a su homólogo valenciano "no le parecen mal" esas propuestas.

SITUACIÓN "KAFKIANA" ANTE MOVILIZACIONES SOTERRAMIENTO

En cuanto a la movilización de la Plataforma Pro-Soterramiento, López Miras ha recordado que ha hablado con el representante de la empresa constructora encargada de ejecutar la "zanja" del soterramiento, quien le confesó que no entendía cómo era posible que se manifestaran los vecinos si tienen un contrato del Ministerio de Fomento, que les estaba pagando las certificaciones y tenía a los obreros construyéndolo.

"No entiendo qué es lo que pasa, es una situación kafkiana", según López Miras, quien ha remarcado que el movimiento vecinal lleva activo 28 años de reivindicaciones "pacíficas" y "sensatas". A su juicio, lo de "menos" es el AVE, ya que "lo que se solicita es el soterramiento porque las vías del tren dividen la ciudad de Murcia", y ha asegurado que el soterramiento "se está haciendo" ya que "hay obreros trabajando y hay presupuestos".

En este sentido, ha considerado que el problema comenzó cuando, en estos movimientos vecinales "entran los partidos políticos de la oposición y entra de forma descarada Podemos, que se hace con las riendas". Desde entonces, recuerda que se han quemado cuatro excavadoras de la empresa que está haciendo el soterramiento, se tiran artefactos explosivos a los trabajadores y se boicotean las vías, poniendo en grave peligro la circulación de los trenes".

López Miras ha destacado que este sábado se celebra el Entierro de la Sardina, uno de los días "importantes" en la ciudad de Murcia en el que se multiplican por tres la población del casco urbano, y "tenemos noticias de que hay varios autobuses con miembros de plataformas independentistas y radicales de Cataluña que van a ir a manifestarse ese día a las vías del tren en la ciudad de Murcia".

"Cuando la política, la oposición y podemos, entre otros, han entrado en este movimiento, es cuando todo se ha ido al traste, cuando han entrado los movimientos radicales y todo ha perdido su razón de ser", ha aseverado.