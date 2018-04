CaixaBank, elegido por cuarto año consecutivo Best Bank in Spain

Jueves, 5 abril 2018

El premio tiene en cuenta elementos objetivos como la implantación en el territorio, la rentabilidad, el servicio al cliente y la innovación en los productos. Este galardón se suma al premio concedido por la revista británica Euromoney como mejor entidad de Banca Privada en España 2018, y al de Banco del Año en 2016 en España por The Banker.

CaixaBank ha sido elegido por cuarto año consecutivo como mejor banco en España (Best Bank in Spain 2018) por la revista estadounidense Global Finance. La publicación ha valorado que la entidad ha sentado las bases para éxitos futuros ajustándose a las necesidades de sus clientes en un entorno y un mercado altamente competitivos.



La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico y 5.379 oficinas. El banco ostenta el liderazgo en seguros de ahorro, planes de pensiones y fondos de inversión por recursos gestionados, con una cuota en ahorro a largo plazo del 21,3%.



El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha considerado que “este galardón supone un nuevo reconocimiento a una manera de hacer banca, comprometida con el entorno, socialmente responsable, con vocación social y que contribuye al desarrollo de las personas y del conjunto de la sociedad. Esta apuesta nos ha llevado a ser líderes y a afrontar con éxito los retos y las oportunidades que se han presentado”.



Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad, ha señalado que “CaixaBank ha vuelto a demostrar una sólida posición de solvencia, ampliando el liderazgo en el mercado ibérico, ofreciendo servicios más eficientes a nuestro clientes gracias a un esfuerzo en innovación y a la implantación de nuevas herramientas comerciales y de gestión, a pesar de la fuerte competencia del sector”.



La publicación entrega estos premios desde hace 25 años, atendiendo a criterios tanto de crecimiento de patrimonio o rentabilidad, como de servicio al cliente, desarrollo de nuevos negocios e innovación en productos. Las entidades premiadas han sido elegidas tras las consultas con ejecutivos financieros, banqueros y analistas de todo el mundo.



Joseph D. Giarraputo, editor y director editorial de Global Finance, ha valorado la concesión de los premios y ha asegurado que “en un momento de cambio sin precedentes en la industria de los servicios financieros, los premios anuales al Mejor Banco de Global Finance continúan galardonando con criterio el rendimiento de las entidades que destacan en el sector. Estas entidades se distinguen por el desarrollo de productos que satisfacen las necesidades de financiación emergentes, por el diseño de plataformas digitales que aceleran y mejoran los servicios, y por su adaptabilidad a los cambios socioeconómicos”. Además, Giarraputo también ha añadido que los bancos ganadores “son líderes en gestionar su actividad pese a los cambios en las condiciones del mercado y en aprovechar las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de sus clientes”.



Global Finance es una revista mensual fundada en 1987 y con sede en Nueva York. Cuenta con una difusión de 50.050 ejemplares (según BPA) en 192 países y más de 200.000 lectores.



Reconocimientos internacionales a CaixaBank



CaixaBank es líder en banca retail en España con una cuota de penetración de clientes particulares como entidad principal del 26,7%. El banco también ha sido galardonado este año como Mejor entidad de Banca Privada en España por la revista británica Euromoney, que también reconoció a CaixaBank como Best Bank in Spain 2017, y fue elegido como Banco del Año 2016 en España por la publicación The Banker.