Unai Sordo reclama "una profunda reforma fiscal"

Jueves, 5 abril 2018

Presupuestos Generales del Estado

REGIÓN | ELDIAdigital

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha señalado, en relación a los Presupuestos Generales del Estado que no son los que necesita el país para reducir el paro y la desigualdad. "Necesitamos unos presupuestos más expansivos, que tienen que partir de una profunda reforma fiscal en España", ha añadido, para agregar que "ya veremos si salen adelante o no".

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en un acto delegados sindicales, ha criticado que,"para hacer populismo de derechas y satisfacer las pretensiones de Ciudadanos se sigan perdonando impuestos en España", precisando que este "populismo fiscal quizá de votos, pero no sirve para mejorar las cuentas públicas y la capacidad de inversión y de crecer de una forma mucho más justa".

Sordo ha vaticinado un "otoño caliente" de movilización social "creciente" en caso de que el Ejecutivo central no plantee una "negociación en serio" que lleve a un cambio en la orientación de las políticas de crecimiento y distribución en España.

El secretario general de CCOO ha lamentado la "falta de voluntad" del Gobierno para "reconducir" las reformas adoptadas en época de crisis con el fin de "devaluar internamente el país y hacer que bajen los salarios", que, sostiene, "siguen perdiendo más de un 7% del poder adquisitivo respecto a los años de crisis".

Asimismo, ha recordado que el sindicato presentará "propuestas concretas" en materia salarial así como relativas a las pensiones, la igualdad, la lucha contra la precariedad y de política fiscal. "Si dan pie a negociaciones serias, vamos a estar en esas negociaciones serias para intentar llegar a acuerdos y, si no, vamos a ir a un proceso de movilización", ha insistido.

Tras manifestar que son "muchas medidas las que hay que tomar", ha advertido de que la situación "no se puede arreglar con un catálogo de medidas de escaparate" por parte del Gobierno central, "sino con medidas de verdad".

A este respecto, aunque el sindicato "está en una propuesta seria para cambiar las políticas", no ha descartado "ningún escenario". "No prefiguramos un marco de movilización X o Y", ha admitido, para, a continuación, poner el acento en que movilizaciones como la del 8M o las relacionadas con las pensiones "responden a un enorme malestar social" en el seno de una "mayoría social que se siente injustamente tratada y con razón, porque se crece y no se reparte".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa, ha tildado de "prioridad" la recuperación de los derechos perdidos y la conquista de nuevos derechos. "Si no es así, CCOO está en disposición de disputar en la calle la conquista de esos derechos", ha dicho.

Finalmente, la secretaria general de CCOO Cuenca, María José Mesas, ha explicado que este encuentro de delegados tiene por objetivo establecer "de una forma clara y contundente" los retos y objetivos del sindicato para 2018 y, en la misma línea que Sordo y De la Rosa, ha asegurado que la actitud de "resistencia" por parte de CEOE-Cepyme a que la riqueza se distribuya "de una forma justa entre el capital y el trabajo debe desaparecer".