Las pistas de atletismo del CDM Valdeluz acogen este domingo la 3ª jornada del Provincial Escolar

Viernes, 6 abril 2018

Polideportivo: Atletismo

DEPORTES | El Día 08:00 |

Con la salida de los 80 metros vallas en categoría infantil masculino, este domingo se disputa la tercera jornada del Circuito Provincial de Atletismo Escolar en pista y al aire libre de Guadalajara. Será la primera competición oficial que albergue la pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’, que el pasado 23 de diciembre se estrenó con un control en el que tomaron parte una treintena de atletas. “Va a ser un ensayo para testar las capacidades y cualidades de una instalación que queremos sea un estandarte del atletismo de nuestra provincia y Castilla-La Mancha”, enjuicia José Villarino, edil de Deportes. El Ayuntamiento de Yebes ve cumplida así una aspiración que servirá de estímulo para emprender una serie de acciones relacionadas con la práctica de este deporte, como la actual Escuela Municipal de Atletismo, “con la que queremos crear cantera”, o banco de pruebas y entrenamiento para los corredores populares o de élite de Guadalajara.

El complejo consta de un anillo de seis calles de 400 metros de cuerda y 36,5 metros de radio en las dos curvas que se ha equipado con un pavimento deportivo de última generación. Surtido por la empresa líder mundial de este tipo de materiales, es resistente al deslizamiento y registra unos niveles óptimos en lo que se refiere a retorno de energía, comodidad, seguridad y durabilidad. Villarino está convencido que “estará a la altura de las circunstancias” y que va a “sorprender a propios y extraños”. Los días 3 y 4 de marzo, diversos clubes de la provincia tuvieron la oportunidad de conocer de cerca esta instalación. Este domingo será el turno de los atletas más jóvenes de la provincia en categorías alevín, infantil (sub 14), cadete (sub 16) y juvenil (sub 18), con edades comprendidas entre 11 y 17 años. El concejal de Deportes reconoce estar “muy ilusionado” porque uno de los objetivos de esta pista es el fomento del deporte base, “al que siempre le prestaremos una especial dedicación”.

El Ayuntamiento de Yebes quiere que la cita deportiva de este domingo sea también “una jornada de puertas abiertas” para que los vecinos del municipio puedan “descubrir una instalación modélica y, al mismo tiempo, ser espectadores de excepción del futuro del atletismo provincial”. Las pistas del CDM ‘Valdeluz’ acogerán un total de 32 pruebas en las diferentes modalidades de carreras a pie (velocidad, media distancia, fondo y vallas), saltos de longitud y triple, lanzamientos de peso y altura. Dieciocho jueces se encargarán del control de las pruebas y la supervisión de las diferentes marcas. “Queremos que los atletas dispongan de los equipamientos y elementos necesarios y no solo ellos, sino también los familias y acompañantes que sean habituales del Circuito”, valora José Villarino. Y es que el CDM Valdeluz cuenta con un graderío con capacidad para más de medio millar de espectadores.