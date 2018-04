Alcázar de San Juan alberga las únicas poblaciones de 'Caballito del diablo'

Jueves, 5 abril 2018

provincia

Ciudad Real

Es un insecto muy próximo a las libélulas, que vive asociado a una planta (castañuela) presente en las zonas encharcadas de la laguna de La Veguilla, cuya vida es posible gracias a la calidad de las aguas regeneradas por la E.D.A.R. de Alcázar de San Juan.

La presentación del insecto ha tenido lugar este jueves y ha corrido a cargo de la jefa de sección de Áreas Protegidas en Cuenca de la Junta, Cecilia Díaz, y el educador ambiental de Aguas de Alcázar, Pablo Pichaco.

También ha acudido el gerente de Aguas de Alcázar, Juan Hernández, que ha defendido el "compromiso firme" de la organización con el entorno que le rodea. "Agradezco a los técnicos que nos ayuden a encontrar este tipo de indicadores. El respeto al medio ambiente es algo que perseguimos, que buscamos y que queremos".

El 'Caballito del diablo' se encuentra solamente en los humedales de Alcázar de San Juan y en cuatro lugares más de Andalucía: Doñana, Fuente de Piedra, El Puerto de Santa María y Barbate.

Cecilia Díez ha explicado que les interesaba este "macroestigma". "Se sabía que podría haber presencia en Castilla-La Mancha, pero desde principios de siglo no se sabía nada. A este animal le gustan los medios salobres, tiene una fase larvaria de dos meses y se desarrolla en el agua. La población la vieron por última vez en el año 2016".

Este insecto, tal y como ha proseguido explicando Díez, vive en una zona que se inunda con aguas depuradas. "Aunque la hemos buscado en más sitios de Castilla-La Mancha, de momento no la hemos encontrado. Es un animal que no vive en ríos ni en agua dulce, sino en sitios salobres y en lugares que se inundan solo temporalmente. De hecho, en España, solo se conocen cuatro sitios en los que están presentes. De momento, no se ha encontrado en ningún sitio más".

"Hay una población en el Algarve portugués y en Doñana de un animal que se distribuye en lugares muy dispersos, porque es muy frágil", ha manifestado.

Pablo Pichaco, de su lado, ha explicado que este insecto se encontró de manera fortuita en 2013. "No se le dio mayor importancia", ha indicado, para preguntarse "¿Por qué es importante este insecto que aparece en Alcázar?" y responder por el hecho de que "aparece aislada respecto a la población del este europeo, por eso la importancia de mantener esta población y ver cómo se comporta en función de la calidad de las aguas depuradas".

En ese sentido, ha indicado ese es el proyecto en mente: hacer más muestreo, ya que este animal está asociado a un junco llamado Castañuela. "Es un claro bioindicador de la calidad de las aguas y de los flujos de llenado y de secado. Las lagunas de la veguilla son muy diferentes del resto de lagunas manchegas, y para este insecto es bueno que se cumplan esos ciclos de llenado y de secado. Es bueno para que vengan otras especies".

Por último, Cecilia Díez ha explicado que el que existan lugares en los que se mantienen la inundación temporal, es una garantía de que puede sobrevivir esta población. También hay lugares en los que podría estar la especie. Si el agua se saliniza demasiado en esa zona, puede llegar a que no aparezca una generación de animales. "Es un insecto que tiene una generación de vida anual. El huevo emerge cuando ve que ha llegado la primavera, y se va desarrollando en el agua", ha concluido.