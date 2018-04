La Junta ya trabaja en el recurso contra el nuevo trasvase

Jueves, 5 abril 2018

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha manifestado que la firma de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente de la autorización del trasvase es la muestra de "la traición a Castilla-La Mancha" y ha destacado que "el Gobierno regional, desde que se anunció el previsible trasvase, venía intentando pararlo a través de esa petición de incrementar la reserva mínima no trasvasable hasta los 510 hectómetros cúbicos", contestación que de la que no ha recibido por parte del Ministerio, pero sí ha tenido noticia de la firma para ese trasvase.

En este sentido, García Élez ha aseverado que "los servicios jurídicos de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Fomento, están ya hoy trabajando en la interposición de un recurso a este nuevo ataque a los intereses de Castilla-La Mancha".

En declaraciones a los medios en las Cortes regionales, la consejera ha señalado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "lo tiene muy claro; para defender el agua y los intereses de Castilla-La Mancha el primero que va a estar, por supuesto, va a ser el Gobierno regional y así lo estamos haciendo jurídicamente con los recursos", ha informado la Junta en nota de prensa.

"Consideramos que la ley en la que se ampara el Ministerio, en la mesa de la Comisión de Explotación del trasvase, para poder firmar ese trasvase es una ley que también nos permite recurrir, porque viene a decir que en todo caso hay que priorizar y garantizar los recursos a la cuenca cedente y con este trasvase no se está haciendo", ha afirmado la consejera.

Agustina García Élez ha recordado que la ley en la que esta comisión y el Ministerio se amparan, "reconoce que los 400 hectómetros cúbicos mínimos no trasvasables sean revisables". Por eso, ha insistido en que están pidiendo "revisar las reglas de explotación, porque tal y como están contempladas se ve que no funcionan". En esta línea, ha recordado que hace menos de un mes, y previendo una situación de sequía en unos meses, "estábamos en situación de emergencia en los pantanos de cabecera, por lo que no se puede pretender que ahora, con un 19 por ciento de capacidad, se considere que hay agua que sobra".

Ante esto, la consejera ha dicho que "hay algo claro y es que agua no sobra", por tanto, "la ley dice que lo que se puede trasvasar es agua excedentaria y, por ello" seguirán "peleando".

En la antesala de la época estival, la titular de Fomento ha dicho que "por dinámica, en los meses de verano no llueve", aunque ojalá no ocurra, según ha afirmado. Por eso, ha expresado que "el Gobierno regional va a levantar la voz siempre que se intente atacar a los intereses de Castilla-La Mancha y más, cuando se haga con mentiras a los agricultores de Murcia y Levante sobre que pagan un precio justo y necesario".

Con esta premisa, ha recordado que llevan un año esperando a que el Ministerio remita contestación con el cálculo que aseguran que "no está bien hecho", y que calculan "en 81 millones por el trasvase". Aun así, ha sostenido que "el problema no es de precio", pues el Gobierno regional está "dispuesto a que el precio que paguen por el agua desalada sea el mismo que por la del trasvase".

UNA MESA SIN CLM



La consejera de Fomento ha recordado que "el principal problema está en que en una mesa se reúnen las comunidades valenciana y de Murcia, los SCRATS, las confederaciones del Tajo y del Segura, y el Ministerio; pero ningún representante más". "Yo creo que lo lógico sería que acabara diciendo que en esta mesa también está representada Castilla-La Mancha, pero no lo está".

Con este argumento, ha continuado diciendo que no se puede consentir que la comunidad por la que discurre la mayoría del cauce de este río y su desarrollo, y unos pantanos al 19 por ciento, "no esté en esta mesa de explotación". Por tanto, ha subrayado, "vamos a seguir peleando y pidiendo que Castilla-La Mancha forme parte de esa mesa donde se decide el futuro del agua".

En relación a las declaraciones sobre la compensación económica que ha recibido esta región por el trasvase la consejera ha sido tajante afirmando que es "falso que Castilla-La Mancha haya recibido 400 millones de euros en materia del trasvase". "Es mentira y ahí están las cuentas y se pueden comprobar".

Así, ha explicado que esta cantidad se ha recibido en total durante todos los años que dura el trasvase --casi 40-- y para tres comunidades autónomas. La realidad, ha dicho, es que se perciben alrededor de tres millones, cantidad que "no queremos, lo que queremos es esa agua que genera crecimiento, desarrollo y riqueza y que están reclamando, por ejemplo, los pueblos ribereños".

Con este panorama, García Élez ha dicho que para alcanzar un Pacto Nacional del Agua "por mal camino van" en el Ministerio. De hecho, ha recordado que este Gobierno ya ha manifestado, incluso personalmente, la voluntad de alcanzar un acuerdo, pero "con la premisa de que los intereses de Castilla-La Mancha no tienen que estar, en ningún caso, por debajo de los de ninguna otra comunidad, tampoco por encima".

A-43 y NUEVO ESTUDIO INFORMATIVO

Por otro lado, a preguntas de los medios, la consejera ha explicado en relación a los 110.000 euros presupuestados en 2018 para la A-43 que ya en 2017 aparecían "900.000 euros que no se utilizaron ni ejecutaron y ahora vienen a presentar un nuevo estudio".

Con esto, ha aseverado que el Gobierno regional apostará por la alternativa sur, "una opción que ya está en el convenio de 2007". "Por tanto, si ya hay un convenio y un trazado marcado, no entendemos a qué viene un nuevo estudio. Lo único que pretende el Ministerio y el Gobierno de la nación es dilatar el tiempo y no invertir de forma real en infraestructuras en Castilla-La Mancha".