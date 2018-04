Los grupos de acción local de España analizan en Cuenca el reto demográfico

Por último, para facilitar la difusión y comunicación entre los grupos, algunos de ellos expusieron sus ideas de proyectos de cooperación. Fue el caso de Enrique Asín, gerente de la Asociación de Desarrollo de Gúdar, Javalambre y Maestrazgo de Teruel (AGUJAMA), el grupo coordinador del proyecto de cooperación LEADER “Desafío SSPA 2021”, en el que participan los 16 GAL de Teruel, Soria y Cuenca, incluido CEDER Alcarria Conquense. Como miembros de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (en inglés Southern Sparsely Populated Areas, SSPA), su objetivo es sumar fuerzas para luchar contra la pérdida de habitantes y sus consecuencias potenciando una alianza estratégica que demande una política europea específica y fondos finalistas en el periodo 2021-2027 para estos tres territorios que presentan los índices de población más bajos de toda España y que la estadística oficial de la Unión Europea reconoce como “zonas escasamente pobladas”.

JORNADA ‘LEADER EN EL FUTURO DESARROLLO RURAL’ EN BRIHUEGA

Por otra parte, el presidente y la gerente del GAL CEDER Alcarria Conquense también participarán el próximo 11 de abril en otra jornada que analizará los retos y dificultades a los que se enfrenta el medio rural con el fin de plantear unas políticas de desarrollo eficientes y efectivas. Este se celebrará en la Iglesia de San Miguel de Brihuega (Guadalajara) y ha sido organizado por Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) junto a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

Grupos de Acción Local, entidades públicas y privadas, emprendedores y personas que trabajan en la defensa del desarrollo de sus territorios y de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes podrán participar en el encuentro “LEADER en el futuro de desarrollo rural” para analizar las perspectivas y tendencias del desarrollo rural en el marco de la política europea y española, además de definir cuáles han de ser los objetivos de LEADER de Castilla-La Mancha en la próxima programación 2021-2027.

El presidente de RECAMDER, José Juan Fernández, ha resaltado la importancia de este evento y ha recordado que “si no existe un verdadero empoderamiento del medio rural, si no logramos que escuchen nuestras aportaciones y reivindicaciones, no seremos los dueños de nuestro propio futuro, ese futuro que tenemos que escribir entre todos y todas”.

Las conferencias correrán a cargo del doctor en Sociología y en Geografía y catedrático de Análisis Geográfico Regional por la Universidad de Valencia, Javier Esparcia, que hablará sobre ‘Desarrollo Local y Cohesión territorial: el marco necesario para el desarrollo rural en Europa’, y del ingeniero agrónomo, licenciado en Sociología y profesor de Investigación del CSIC en el área de Ciencias Sociales, Eduardo Moyano, que abordará ‘La política europea de desarrollo rural en un nuevo contexto de reforma’. En las mesas redondas analizarán las ‘Tendencias y perspectivas del desarrollo rural en España’ y los ‘Retos Leader en Castilla-La Mancha’.

El Grupo de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria Conquense es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 18 de abril de 1994 para contribuir al desarrollo y crecimiento de la comarca desde diferentes ámbitos de actuación (empleo, medio ambiente, turismo, patrimonio, educación, cultura, infraestructuras, servicios y recursos ) y para fomentar su identidad entre los habitantes. También tiene como fines representar y hacer valer sus intereses ante las administraciones europea, estatal, autonómica y provincial y conseguir de los poderes públicos la implantación de fórmulas y cauces adecuados de apoyo económico para las actividades de desarrollo y mejora de las condiciones de vida y trabajo en la comarca.