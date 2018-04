CCOO y UGT rechazan "cualquier privilegio" para Puy du Fou

Viernes, 6 abril 2018

José Luis Arroyo ha incidido en que este proyecto debe ser tratado "con absoluta transparencia" y analizado "seriedad y rigor", comprobando que es una iniciativa "generadora de empleo de calidad y medioambientalmente sostenible", según han informado estos sindicatos en nota de prensa.

Desde CCOO y UGT han insistido en que están estudiando "en profundidad" la documentación de la que disponen sobre el proyecto y han apuntado que hay empleos y cifras que de empleo que "no cuadran". "Nosotros no queremos puestos de trabajo precarios y mal pagados. No queremos ningún privilegio para nadie", han añadido.

Del mismo modo, han hecho hincapié en que no tiene "nada en contra de ningún proyecto empresarial" y se han mostrado conscientes de que el sector turístico "es muy importante en Toledo y para Toledo", señalando que "el futuro se está focalizando mucho en el proyecto Puy de Fou, tanto por sus defensores como por sus detractores, pero no se plantean alternativas". "Nosotros queremos y reclamamos apuestas serias por el sector industrial", han finalizado.