El grupo toledano Mauri presenta su nuevo EP: "Más alegre y orgánico"

Sábado, 7 abril 2018

La banda toledana Mauri, que acaba de publicar su segundo EP 'Not one of your friends', ha destacado el "pequeño salto evolutivo" que representa este nuevo trabajo respecto al anterior 'Ok to end'. "Es más alegre y más orgánico", señala el cantante del grupo Mauri Morante.