ALEMANIA HUMILLA A ESPAÑA. EL GOBIERNO Y LA UE MIRAN HACIA OTRO LADO (Rafa Montilla)

Sábado, 7 abril 2018

OPINIÓN | Rafael Montilla

La lucha contra el independentismo en Cataluña viene marcada por dos hechos relacionados y enfrentados a un tiempo. Por un lado, los partidos políticos con presencia en el arco parlamentario tratan de sacar rendimiento electoral. Simulan hacer algo por acabar con el golpismo catalán, y poco más. En el otro extremo, el casi extinto partido Vox, convertido en acusador popular, es la única baza legal contra el golpe de rebelión del primero de octubre de 2017 en Cataluña.

El jueves 5 de marzo, la Sala Primera del Tribunal Superior de Schleswig-Holsteinn consideró que Carles Puigdemont, no podía ser extraditado a nuestro país por el delito de rebelión. El argumento esgrimido es que, en opinión del tribunal, <<no se cumple el requisito fundamental de la violencia>> durante el golpe de Estado. Admite que hubo violencia pero que no fue suficiente para <<quebrantar la voluntad del gobierno>>en Madrid. Los casi 100 policías y guardias civiles atendidos por heridas; las roturas de mobiliario urbano y material de las FFSSEE; o las agresiones a la población no es violencia suficiente. Con todo ello, dicho tribunal alemán, manifiesta su ignorancia más absoluta de la realidad española. ¿Nadie se molestó en explicar a los magistrados alemanes que, en Cataluña, el gobierno español no existe?, ¿Qué los españoles del resto del país no pueden trabajar, estudiar, o simplemente vivir sin riesgo de ser insultados o agredidos, por el mero hecho de ser españoles?

Bien es cierto que todo esto ocurre por la propia dejadez del gobierno y parlamento nacional. También es verdad es que esa “voluntad del gobierno central” ya está quebrada hace muchos años, pero ¿dónde queda la violencia moral y psicológica para el Tribunal Superior alemán?Al mismo tiempo, el hecho de que un tribunal territorial desestime a nuestro TS, supone de hecho una humillante ofensa a nuestro país. Los políticos españoles, parece que tienen bastante con acusarse unos a otros, calculando réditos políticos. De nuevo toca esperar. No hacer nada para no molestar. Esperar que la solución llegue con el viento del cambio.

Sin embargo, las consecuencias de la sentencia alemana van mucho más lejos. Se extralimita en sus competencias sobre la legislación de Órdenes Europeas de Detención y Extradición. Con ello, anula la principal fundamentación de las OEDE, emiti-da por el Juez Pablo Llanera del Tribunal Supremo español contra el sr Carles Puigdemont. Ignoran el tribunal alemán que laseuroórdenes se establecieron como un medio de apoyo logístico y administrativo en la lucha contra la delincuencia en los países miembros de la UE. Como defensa del territorio y las fronteras comunitarias. Por lo tanto, deberían ser de aplicación inmediata por reciprocidad jurídica, para que sean eficaces, y no impedimentos judiciales. La decisión del tribunal de Schleswig-Holsteinn, pone en tela de juicio estas cuestiones. Las ignora por completo, las interpreta a su antojo y se limita a opinar sobre la acusación de rebelión catalana, según la legislación alemana sin tener en cuenta la española.

A nuestro gobierno, y por extensión a la oposición, vuelve a cogerle fuera de juego. La esperada solución del conflicto catalán por la vía judicial se ha convertido en otra muestra de la desfachatez e inoperancia que vienen manifestando nuestros políticos. En realidad, ningún partido político español con representación tiene interés para acabar con los nacionalismos. A lo sumo podemos esperar que no interfieran en demasía sobre el Poder Judicial.Tal vez se pueda esperar la extradición del sr Puigdemont por la acusación de malversación de fondos públicos. Pero el juez Llanera haría bien en desechar esa opción si tenemos en cuenta que, sobre esta acusación, el sr Puigdemont, ya recibió la ayuda y línea de defensa judicial del propio Ministro de Economía, el sr Montoro, cuando afirmó en sede parlamentaria que <<el Gobierno Autonómico de Cataluña, ¡No había gastado ni un solo euro en la preparación del referéndum de independencia!>>.

Pero la decisión del tribunal alemán, también pone en evidencia la viabilidad de la propia Unión Europea. ¿Realmente interesa permanecer en un organismo que nos desprecia? De nuevo se reabre la cuestión de la idoneidad del Brexit llevado a cabo por Gran Bretaña. Este país es el primero que ha tenido la valentía de salirse del conglomerado de intereses políticos y económicos organizados en la Unión Europea, al margen de los ciudadanos. La arbitrariedad de la legislación europea se viene incumpliendo sistemáticamente, en función del momento histórico.Teniendo en cuenta la actuación de Bélgica y ahora de Alemania, ya llegado la hora de replantearse la permanencia en la UE.

La decisión del Tribunal Superior alemán es, incluso,cómica si tenemos en cuenta que, en Alemania, los partidos políticos y organizaciones que defiendan la secesión territorial están prohibidos por ley. El Tribunal Constitucional alemán desestimó sin posibilidad de apelación, en enero de 2017, el recurso presentadopor el pro independentista Partido de Bavierapara la celebra-ción de un referendo de independencia en ese estado federado. Los Länder carecen en la Carta Magna alemana de espacio para procesos secesionistas.También añade que <<en la Carta Magna alemana no hay espacio para procesos secesionistasen estados federados individuales>>, y subraya que cualquier proceso en esa dirección viola el orden constitucional. Exactamente igual que ocurre en España. Indudablemente este mismo tribunal alemán de Schleswig-Holsteinn actuaría de modo bien distinto si los actos organizados y puestos en marcha por el sr C. Puigdemont y sus acólitos, hubieran pedido la secesión de esos Länder.

La tremenda debilidad del Gobierno español, unido a unos partidos políticos supuestamente españoles y que únicamente viven el día a día, provoca que España sea considerado un país del tercer mundo. Un invitado de compromiso al que no se tiene en cuenta en ámbitos internacionales. Sin fuerza ni poder en la esfera internacional, nos vemos abocados a la humillación de que un tribunal territorial “enmienda la pana” a nuestro TS. Ahora bien, las decisiones llevadas a cabo por Bélgica y Alemania se convertirán en el germen para la desaparición de la Unión Europea. Unión ficticia y cada vez más irreal. Con su decisión, la vía para el independentismo europeo ha quedado señalada. En Bélgica, los francófonos de Nueva Alianza Flamenca ya están en el gobierno del país. En la propia Alemania, ya se levantan propuestas similares a las utilizadas en Euskadi y Cataluña. Europa tampoco no se salvará de la desintegración. La desintegración continuará con los corsos, bretones, alsacianos y loretanos, de Francia, sin olvidar sus problemas de Córcega, el país Vasco-Francés y el Rosellón. Italia, tampoco se salvará, los grupos independentistas de Saboya, el Valle de Aosta, Cerdeña o de Friuli-Venezia Giulia, caminaran por la senda ya marcada…, y así podríamos seguir con la totalidad de los 28 países miembros de la supuesta Unión Europea.

Mientras tanto, en España los partidos secesionistas viven sus mejores momentos.Veremos cómo en pocos meses, de nuevo se levantarán los partidos de la autodenominada Euskadi, enardecidos por el PNV. Estos aprovecharan que tienen bien ahorcado al Gobierno y al PP, con los Presupuestos Generales. Han aprendido de los errores catalanes y de los suyos propios anteriores. Al unísono y alentados por las decisiones europeas de apoyo al golpe de estado catalán, la ANC, acelerará la solución catalana en las comunidades Valenciana y Balear. En pocos años, Galicia y Canarias también les seguirán. Pero para entonces, y recordando a M. Niemöller, con el avance del Nacional Socialismo en la Alemania de los años cuarenta… ¡Nadie Quedará para Oponerse!