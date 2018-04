LO NUESTRO Y LOS NUESTROS (Por Julio Magdalena)

Sábado, 7 abril 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Y es que en la trama “masteroriana”, además de las mentiras, falsificaciones e intrigas endogámicas, se está poniendo de manifiesto los entramados existentes entre la universidad y el poder político forjados en las relaciones familiares, de amistad y de clase (social me refiero, porque a las lectivas no asistió siquiera a una sola la señora presidenta), que enmascaran la realidad de lo sucedido: “Oye,quieres un máster, paga las tasas y te lo mandamos a tu domicilio, y no importa que hayan pasado tres meses del inicio del curso, que para eso existe la figura del pago en diferido”.



Es probable que dicho modo de proceder no sea inhabitual ni mucho menos y, es más, se haya probablemente producido en innumerables casos, pero lo diferente es que, en esta ocasión, ha salido a la luz gracias a la sagacidad de unos periodistas o a la oportuna (y siempre casuales, por supuesto), aparición de unas informaciones, aportadas en la mayoría de las veces por sus enemigos, que no se deben confundir con sus adversarios, que cosas distintas son.Y dado el hecho causante, cada uno juega sus cartas en función de sus intereses (generales, me refiero) y hacen sus apuestas utilizando una estrategia de estrabismo divergente, es decir, mirando simultáneamentecon cada ojo los movimientos de los demás, para actuar en consecuencia.



Hasta aquí, todo parece normal dentro de lo extraordinario, fenómeno que se repite con asiduidad entre aquellos que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, mintiendo, engañando con medias verdades, o tergiversando la realidad, pero después de la intervención de la ministra Cospedal en la Convención Nacional del PP, mi percepción de que en éste o cualquier otro asunto que les pueda afectar no importa tanto el qué como el quién, al dejar clara la actuación que deben seguir sus correligionarios al conminarlos de forma tajante a “defender lo nuestro y a los nuestros”. No tengo más que añadir.

Julio Magdalena Calvo.