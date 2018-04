Keiko Mataki, al descubierto en la Fundación Antonio Pérez

Sábado, 7 abril 2018

Cultura

Cuenca | ELDIAdigital

Con la asistencia de numeroso público que abarrotaba el espacio Vitrinas de la Fundación Antonio Pérez (FAP) de la capital, este viernes ha abierto sus puertas la exposición Latido de Páginas, de la artista japonesa Keiko Mataki, que regresa después de varios años al Centro de Arte Contemporáneo de la Diputación.



La propia artista nipona afincada en Cuenca desde hace décadas y el director de la FAP, Cirilo Novillo, han sido los encargados de inaugurar esta muestra, en la que el espectador puede disfrutar de la versatilidad artística de Keiko Mataki. Y es que la particular potencia cromática característica de la artista, apostando por colores ácidos y alejada de la figuración, está muy presente en la colección de obras reunida en esta exposición, donde queda más que patente su apuesta por el abstracción como la vía más adecuada para experimentar y crear; todo ello, a pesar de tener como fuente de inspiración la propia naturaleza.



Una versatilidad artística que se plasma, por ejemplo, en la infinidad de soportes y técnicas de trabajo empleadas, desde el papel o la obra gráfica hasta las grandes maderas, cementos, escayolas, objetos, etc. Una apuesta por la abstracción que viene formando parte de la trayectoria artística de Keiko Mataki y que ya mostrara hace años en la FAP con su exposición Agualuna a través del uso del color, el ritmo y la composición equilibrada. No en vano, el espectador de su obra percibe un universo muy particular, un espacio lleno de energía, de azules y amarillos intensos, pero a la vez estéticos y armónicos.



Latido de Páginas es una selección de trabajos de libro de artista y que ella misma explica con estas palabras: “Llevo mucho tiempo creando el ‘Libro sin letras’. Empiezo con una página en blanco, pongo una mancha y una línea, y sale un dibujo. Paso la página y continúo la imagen de la mancha y la línea… entonces, nace un cuento de los dibujos. A veces, cortando una página podemos ver parte de la imagen de la página siguiente y así consecutivamente... pasando la página, continuarán los colores y las formas que incitan a la imaginación.

Continúo trabajando también con las letras. Las mismas letras producen una imagen que, a veces, es difícil que dialogue con el dibujo, pero muchas otras veces puede dar lugar a una infinita comunicación”.Es por ello que no duda en afirmar que le gusta “seguir trabajando y construyendo el camino de Latido de Páginas”.



Esta exposición permanecerá en la Fundación Antonio Pérez hasta el próximo 1 de julio, convirtiéndose en una visita obligada de conquenses y visitantes dentro de la oferta cultural de la capital.