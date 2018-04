NO TODOS LOS POLÍTICOS SON IGUALES, NO (Por Fermín Gassol Peco)

Domingo, 8 abril 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Sin embargo la democracia tiene unascaracterísticas intrínsecasque caminanmuy unidas a ella. Esta es, que su calidad, credibilidad y permanencia dependen de todos los ciudadanos, así sin más. Se podrá decir que no todos la aportan con igual peso, cierto es, pero eso es solo una aproximación. Es cierto que el gobernante tiene más capacidad de hacerla más profunda y creíble, pero sobre una base ciudadana que la entienda, respete y por lo tanto la acepte o la consienta. El que gobierna sabe muy bien para quienes lo hace, sabe lo que el electorado le demanda y el nivel de exigencia, de verdad y honestidad pedido. Porque, al final el gobernante nace y sale de esa masa que es la sociedad a la que va a dirigir. Por lo tanto uno y otros deben saber que el estilo que la democracia ha de lograr es consecuencia de la implicación moral de todos.



La democracia, por ser un sistema soportado en las libertades ha de basarse fundamentalmente en la credibilidad y en la responsabilidad. La democracia para ser creíble debe ser moral y si no lo es, a la larga se convertirá en algo con una“forma sin contenido”. Pero una cosa no puede ser sujeto de moralidad. La moralidad está en las personas que manejan a esa cosa, ellos son los que la hacen conveniente o detestable.



Estamos asistiendo en esta época de crisis a una especie de distanciamiento sicológico de la clase política y sus electores, por tanto y también a un enfriamiento sociológico. Hoy es demasiado común oír o pronunciar eso de que…todos los políticos son iguales.



Creo que esta afirmación es injusta por dos motivos. El primero, porque como en todo, en esta vida existen políticos honrados que lo son por regla general aunque el sistema favorezca su excesiva permanencia en los puestos y haga que el clima se enrarezca por la ausencia de aires nuevos. La segunda porque no todos los políticos tienen la misma responsabilidad a la hora de rendir cuentas, tanto de los éxitos como de los fracasos. En este apartado, es el partido del gobierno, son los políticos sobre los que el pueblo ha dado su confianza para administrar la vida pública los que están moralmente legitimados y llamados a impedir este distanciamiento. Son los que ostentan el poder los que pueden hacer las cosas, solucionar los problemas y marcar el estilo y el nivel de la democracia. Es la sociedad la que espera sus resultados.



Poner en la misma cota de responsabilidad y culpabilidad a los políticos que no han recibido el encargo de gobernar o que aún no saben lo que es eso, no es justo. Aunque pongan todas las trabas del mundo que para eso están; así se han fraguado en las grandes democracias eminentes estadistas que ante todo tuvieron la fuerza moral de asentar la democracia en sus países.



Y si algún día gobiernan los que ahora son oposición será a ellos y no a otros a los que habrá que exigir y evaluarlos con la misma intensidad y de la misma manera; porque serán entonces ellos los máximos responsables de esa mayor o menor credibilidad moral de la clase política.