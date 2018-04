Veinte grafiteros convertirán Driebes en un gran mural romano

Domingo, 8 abril 2018

Guadalajara | ELDIAdigital.es

Driebes (Guadalajara) acogerá el próximo sábado 14 de abril un curioso concurso de grafiteros de bajo la denominación 'Ruranos' y como temática el mundo romano, con el que se pretende convertir este municipio de la Alcarria, conocido también por el reciente descubrimiento de la ciudad romana de Caraca, en un gran museo al aire libre.

El fin último del Ayuntamiento de Driebes es transformar, a través de este concurso de grafiteros, en el que participan cerca de una veintena de personas, que la ciudad perdida de Caraca no se quede en el olvido y potenciar turísticamente la zona.

Muros y paredes del centro de Driebes serán el punto de encuentro de grafiteros provenientes fundamentalmente de Madrid y de Guadalajara, que dejarán su huella en el municipio, siempre con grafitis vinculados con la época romana dado que tal y como ha indicado a Europa Press, el concejal de Juventud y Cultura, Javier Bachiller Higuera, el objetivo es llamar la atención y dar al conocer el municipio, ahora también por la ciudad de Caraca.

Todo surgió realmente de la idea de Carlos Sánchez Hernando, un director de cine vinculado a la zona que quería hacer un largometraje sobre la despoblación rural y poner el acento en Caraca y "nos planteó esta idea y nos pareció bien", afirma Bachiller.

Aunque en los comienzos la idea era actuar en treinta paredes; finalmente se ha quedado en veinte y habrá tres premios de 500 euros, 300 y 200 para los mejores murales que seleccionará un jurado.

Los participantes han tenido que presentar un boceto y una fotografía con un mural ya terminado de manera que, de cara al próximo día 14 ya se conoce el motivo que va a realizar cada uno y dónde.

Se han seleccionado los veinte mejores bocetos y según Bachiller, finalmente se van a realizar diecisiete murales; y los participantes tendrán desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas para ello.

Se trata de una iniciativa que se ha hecho coincidir con el Día Mundial del Arte, y todos los grafiteros están citados en la plaza del pueblo a las nueve de la mañana.

INSTRUCCIONES

El ayuntamiento les da el spray y también les asigna un mural que les corresponde, cuyas medidas son de dos metros de ancho por dos metros y medio de alto, y a partir de ahí comenzarán la tarea.

El consenso por parte de los vecinos ha sido casi unánime, y se pretende dar continuidad a esta iniciativa, explica Bachiller, convencido de que la tendrá en los próximos años porque "no hay un no, nadie nos ha dicho no".

Todos los muros se pintarán sobre una base blanca y, de acuerdo a los bocetos se transformarán en una particular Caraca con gladiadores, soldados, mosaicos, entre otros motivos.

Tras finalizar el concurso se presentarán los resultados de la campaña de excavaciones en Caraca el pasado año, se explicará lo que se ha encontrado, se plantearán hipótesis.

El Ayuntamiento ha presentado nuevamente su proyecto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el fin de poder proseguir con las excavaciones en Caraca y poner al descubierto ahora las termas. De momento, lo que ya es un hecho es que a raíz de este descubrimiento, hoy Driebes es un poco más conocido que hace unos años y tiene más vida y turismo.

Durante la excavaciones del pasado año hubo 1500 visitas a Caraca, la ciudad perdida situada a cinco kilómetros de este municipio alcarreño. Bachiller está muy satisfecho con esta iniciativa y espera y desea que esta zona pueda atraer cada vez más visitantes y turistas mediante proyectos curiosos como estos murales.