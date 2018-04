Los cadetes del CB Criptana cerraron la liga con victoria

Martes, 10 abril 2018

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES

BABYBASKET

Partido intenso entre el baby basket de Criptana el equipo de El Santo que acabó con derrota de los nuestros. Seguimos en progresión, a punto de acabar la temporada y este ha sido un partido en el que dieron muestra del compañerismo del gran trabajo desarrollado en los entrenamientos. Hemos visto mucho movimiento de balón, con pases entre todo el equipo, logrando también hacer unos buenos contraataques con pases rápidos. Pero en los ataques en estático nos quitaban el balón porque nos defendían con mucha intensidad y no se movían para lograr líneas de pase.

Nuestra defensa ha estado bastante bien, pero el rival nos metía canastas con cierta facilidad porque tenían dos jugadores altos que nos metían debajo del aro, haciendo valer su superioridad física. Aún así, hemos sido superiores al rival de hoy, pero la gran cantidad de tiros fallados a canastas nos hizo mucho daño, y nos llevó a una derrota injusta.

BENJAMIN VERDE

El Benjamín verde disputaba una nueva jornada este pasado sábado. El partido estuvo muy vivo y atractivo para el espectador. La nota a destacar para los nuestros fue, sobre todo, un recital de buenos pases. Los 5 jugadores participantes, miraban las acciones con pase antes que echar el balón al suelo, aspecto que nos trajo numerosos contraataques de 1c0 bien finalizados para llevarnos una nueva victoria. Aunque la gran victoria, es la mejoría brutal de todos los jugadores, individual y colectivamente

BENJAMIN BLANCO

Primer partido después de las "vacaciones" de semana santa, en el que sumamos una nueva Victoria. Nuestro rival en esta ocasión fue Trinitarias, qué poco pudo hacer para frenar nuestro buen juego en equipo. Después de buenas defensas conseguíamos robar balones y montar rápidos contraataques a base de pases. De nuevo conseguíamos anotar todos los componentes del equipo, fruto del buen trabajo que vienen realizando nuestros chicos en todos los entrenamientos.

ALEVIN FEMENINO

El partido comenzaba con un intercambio de canastas donde no había un claro dominador del partido. Nuestro equipo cogía las primeras ventajas 8-4 pero sin dominio de ningún equipo .Las nuestras empezaban a hacer buenos ataques y se marchaba con un 27-11. El equipo bajo los brazos en defensa y en el 4 cuarto el equipo de Basket Cervantes se acercaba en el marcador 33-27.El equipo conseguía reaccionar y hacia un parcial de 7-0. Con una ventaja de 10 en el marcador durante el último cuarto conseguíamos la victoria que nos hace estar entre los 4 mejores equipos de la provincia.

ALEVIN MASCULINO 2006

Llegamos al último partido de la fase regular donde los chicos del 2006 recibían al Tomelloso. El partido comenzó igualado con los dos equipos defendiendo bien y provocando imprecisiones en los rivales llegando al final del primer sexto con igualdad. Tras el minuto y medio de descanso, el equipo local comenzó a soltar nervios y empezó a aumentar la intensidad defensiva y a subir el ritmo de ataque lo que le permitió conseguir una amplia ventaja. Tras el descanso el equipo visitante te tuvo una pequeña reacción que les acercó un poco en el marcador, pero el mini 2006 continuo con el alto ritmo de partido y Tomelloso no pudo reaccionar. Una última victoria para encarar el partido de la semana que viene donde comienzan las eliminatorias provinciales.

ALEVIN MASCULINO 2007

Tras el parón por vacaciones de Semana Santa, nuestro alevín de primer año jugó 3 partidos este fin de semana. El miércoles pasado jugaba un partido aplazado contra el equipo del 2006 de nuestra Escuela; partido con mucha diferencia física entre ambos equipos; costaba mucho anotar al no poder desbordar en 1x1, se ocuparon mal los espacios por lo que se abusó del bote, más que en otras ocasiones, no pudiendo desarrollar un juego fluido, lo que provocaba que el equipo no tuvo muchas opciones de competir el partido como habíamos hecho en la primera vuelta; aún así, como siempre, nuestros jóvenes jugadores no dejaron en ningún momento de luchar y no se le perdió la cara al partido

Dos días después, el viernes, iniciábamos una nueva liga organizada por el Patronato de Alcázar, desplazándonos a esta localidad para jugar contra el equipo Jardín de Arena; partido con muchas dificultades, ante un equipo muy alto que dominaba ambos tableros con muchas opciones de segundos y terceros tiros; aún así, pudimos competir en todos los cuartos, mejorando en la toma de decisiones de cara al ataque y en la circulación de balón; resultado final de 48-40 para el equipo del colegio y buenas sensaciones para nuestro equipo con respecto al partido anterior

Al día siguiente, sábado, jugamos el tercer partido; ultima jornada de la liga comarcal, recibiendo a La Solana B; buen partido de nuestros chicos, que salieron con el objetivo de mejorar en el pase y en la ocupación de espacios con respecto a partidos anteriores. Nos benefició jugar en pista larga y nuestros chicos hicieron un muy buen partido, con transiciones defensa ataque con apenas bote y con la buena noticia de que nuestros 10 chicos pudieron anotar; el equipo visitante, con jugadores del 2008 no le perdió la cara al partido y ambos equipos disfrutaron muchísimo del juego; terminamos así el grupo comarcal, con buenas sensaciones; hemos jugado 16 partidos que nos han servido para mejorar el juego con respecto al inicio de liga.

INFANTIL FEMENINO

Partido amistoso el que jugaba el equipo infantil femenino en Quintanar de la orden , el equipo toledano jugaba con jugadoras alevines, infantiles y cadetes y le valía de preparación para la fase final de Toledo que empiezan en próximas fechas, nuestro equipo se presentaba con algunas bajas pero con 9 jugadoras, en un partido de pocos puntos, el partido fue siempre dominado por las nuestras, con diferencias que oscilaban los 10 puntos , la dura defensa y los centímetros de las toledanas hacia que nuestro equipo le costará anotar, aún así Cristina y Silvia a base de penetraciones rompían una y otra vez la defensa local, y Plaza muy fuerte en el rebote ofensivo conseguía anotar en segundas opciones...esta fue la tónica de todo el partido que acabo con victoria de las nuestras por 12 puntos de diferencia.

INFANTIL PROVINCIAL

Nos desplazábamos a Argamasilla con 4 bajas y con la ayuda de 2 jugadores alevines. El objetivo era jugar bien al baloncesto, y a fe que lo conseguimos, ante un equipo de Argamasilla que sigue mejorando con respecto a partidos anteriores; mucha rotación para todos nuestros jugadores, donde todos pudieron anotar y en muchos ataques se invirtieron balones y se tomaron buenas decisiones de 1x1 y 2x2, jugando muy abiertos. Nos quedan dos partidos de liga y el objetivo es intentar competir al máximo.

INFANTIL REGIONAL

Se presentaba el último partido de la liga para nuestro Infantil Regional el Viernes, después de una semana ajetreada, ya que el día anterior, se desplazaba el equipo hasta Albacete, para disputar la penúltima jornada vs UCA, donde el equipo realizó un esplendido partido siendo superado solo por la diferencia física que había entre ambos equipos, siendo el preludio del buen partido del día siguiente. Doble desgaste. El objetivo era claro: sin nada en juego, disfrutar de nuestro último partido juntos, compitiendo hasta el final y dejándonos todo en la pista, ya que no conocemos otra forma de disfrutar de este deporte. Y así lo hicieron. Una victoria de los jugadores, merecida por todo el trabajo de una temporada larga, con un equipo muy joven, que se agarró a la pista y creyó en el poder del Equipo hasta el último segundo. Un partido igualado hasta el último cuarto, el cuál comenzaba 6 abajo para los nuestros y tras varias intensas defensas y 3 triples anotados, conseguimos darle la vuelta al marcador y acabar ganando, dando ese pasito más que nos faltó en algunos encuentros de esta fase para saborear más victorias. Mejoría absoluta de todos los jugadores este año, el cual, servirá y mucho para futuras temporadas. Felicitaciones para todos y a seguir sumando juntos.

CADETE REGIONAL

El conjunto cadete regional también tuvo su particular maratón de partidos de jueves y viernes. Mientras que en el partido disputado el jueves los jugadores criptanenses no pudieron sacar la victoria ante un fuerte Uca que basando su juego en el juego interior conseguía derrotar a los nuestros en un buen partido de los nuestros que no le perdieron la cara al choque en ningún momento.

Pero el viernes los nuestros sacaron su mejor cara ante La Roda con un juego de ataque de muy buen nivel con el equipo enganchadísimo al partido desde el inicio no mostrando en ningún momento sensación de cansancio a pesar de haber jugado hacia escasas veintiún horas. En definitiva victoria cómoda para de esta manera cerrar una temporada que ha sido muy satisfactoria para nuestros jugadores.

SENIOR FEMENINO

Antes de iniciar con la crónica queremos agradecer ambos entrenadores la gran temporada realizada por nuestras chicas durante todo el año, su esfuerzo, tesón y trabajo ponía a nuestro club y el nombre de nuestro pueblo entre los cuatro equipos clasificados para las finales. Y como no, queremos agradecer el apoyo de la afición que se dio cita en el pabellón de El Sargal, al igual que las numerosas muestras de apoyo de todo el pueblo a través de los diferentes medios disponibles.

En cuanto a la semifinal hay que mencionar el gran partido realizado por nuestras chicas, marcado por una gran defensa zonal del equipo local la cual durante diferentes fases del partido fue muy difícil de hacer frente. Aún así nuestras chicas no perdieron en ningún momento la cara del partido luchando y plantando batalla hasta el pitido final, defendiendo los puntos fuertes del rival con mucha intensidad y orden. El resultado final reflejo un 60-44 en el luminoso frente a Cuenca, equipo que al final se alzó con el título en la mañana del domingo 8 de abril.