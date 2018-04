Bilbao BBK Live añade al cartel de 2018 a My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe

Lunes, 9 abril 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

El festival Bilbao BBK Live ha añadido al cartel de 2018, cerrado hace un par de meses, a nuevos artistas como My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe.

Bilbao BBK Live, que se celebrará del 12 al 14 de julio en Kobetamendi, cerró su cartel con nombres como Florence and the Machine, Gorillaz o The xx.

Ahora, añade a My Bloody Valentine, que acaban de anunciar nuevo material discográfico que se podrá escuchar ya en el Bilbao BBK Live, a King Gizzard & The Lizard Wizard, grupo de rock psicodélico de Melbourne, Bad Sounds, quinteto británico liderado por los hermanos Ewan y Callum, y eMe, trío de synth pop "con sugerente voz femenina, letras poéticas y arreglos cuidados al detalle", han destacado los organizadores.