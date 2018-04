Movilización "por la recuperación" de Talavera

Lunes, 9 abril 2018

CONCENTRACIÓN CIUDADANA

Toledo | ELDIAdigital.es

La Mesa por la Recuperación de Talavera llama a la movilización ciudadana en la concentración que organizará, y a la que el alcalde, Jaime Ramos, confirma que no asistirá y aclara que el Ayuntamiento nunca ha puesto condiciones a la firma del Pacto.

La Mesa por la Recuperación de Talavera y comarca ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para el día 21 de abril en la concentración que tendrá lugar en la Plaza del Pan, con el lema 'Talavera, un solo grito', y ha insinuado que debe ser el Ayuntamiento el que lidere las peticiones para la ciudad.

En rueda de prensa, tres de los integrantes de la Mesa por la Recuperación, Leticia Blázquez, Monserrat Gómez y Carlos Muñoz, han informado que el motivo de la concentración, a la que invitan a todo Talavera y comarca, se debe a la "no firma del Pacto por la Recuperación" y que, desde el 11 de noviembre, "no se ha producido ningún cambio significativo en los proyectos que la ciudad necesita".

En este sentido, Leticia Blázquez ha recordado la aprobación del triple trasvase del Tajo al Segura, las averías constantes en la línea del tren Madrid-Extremadura con paso y parada en Talavera, los 599 desempleados más con descenso de población además, a lo que se suma la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, en su opinión, "en el mejor de los casos se aprobará con unas inversiones raquíticas para Talavera".

"Vemos que las demandas de los ciudadanos se han hecho caso omiso y todo sigue por hacer, con lo cual animamos a la ciudadanía a salir a la calle de nuevo y reclamar lo que son nuestros derechos y que los representantes nos defiendan, que es lo que parece no están dispuestos a hacer", ha mantenido Blázquez.

UN PACTO ABIERTO

Blázquez ha subrayado que el pacto "está abierto para firmarlo en cualquier momento", pues el diálogo "está abierto permanentemente", por lo que ha comentado no entender que no se haya firmado, pues los representantes de las administraciones "no tenían nada que perder" pues es un pacto genérico, lo cual supone, a su juicio, "una torpeza política".

Además, ha recalcado lo que consideran la "falta de liderazgo político" de las cuatro administraciones implicadas --Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades y Gobierno central--, a lo que ha añadido que el Ayuntamiento debería haber "tomado el mando" puesto que es "la representación más cercana de los ciudadanos".

"El Ayuntamiento debería haber tomado la iniciativa para convencer o para promover la firma del pacto conjunto, así como la Junta, que constantemente ignora a Talavera", ha señalado.

Por su parte, Monserrat Gómez ha reiterado que las cuatro administraciones deberían firmar el Pacto y ha reconocido que, aunque algunas han mostrado su intención de hacerlo por escrito y con matizaciones, lo cierto es que el representante del Gobierno central no tiene intención o "no encuentra la forma de comprometerse con el Pacto cuando los mayores proyectos de la ciudad pasan por sus manos".

Respecto a la concentración, Blázquez ha animado a los ciudadanos a que "no bajen las brazos" y continúen con las demandas pues "esto no ha hecho nada más que empezar" y ha insistido en que se trata de una reivindicación pacífica, aunque ha advertido que va a tener "un carácter sonoro".

RAMOS NO ESTARÁ EN LA CONCENTRACIÓN

Por su parte, el alcalde, Jaime Ramos, en declaraciones a los medios este lunes en el Ayuntamiento sobre la petición de liderar las reivindicaciones de los ciudadanos, ha afirmado que desde el equipo de Gobierno siempre lo han hecho en el primer momento y que, prueba de ello, es que se remitió a todas las administraciones la convocatoria de la firma del Pacto.

A este respecto, Ramos ha justificado que el equipo de Gobierno "sólo puede responder de su administración" y les ha pedido a los demás "que se sumen a estas reivindicaciones, pero que lo hagan con partidas presupuestarias y con hecho concretos".

"La única administración que dijo que firmaba sin ningún 'pero' ha sido el Ayuntamiento, no podemos responder por otras administraciones", ha precisado.

El primer edil ha confirmado que no podrá asistir el día 21 de abril a la concentración por un tema personal y que tampoco se ha tomado una decisión sobre si estará presente el equipo de Gobierno municipal, aunque ha vuelto a recordar que comparte las reivindicaciones de la Mesa por la Recuperación y apoya la firma del Pacto.