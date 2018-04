Dos detenidos como presuntos autores de llevar a cabo el timo del 'tocomocho' en Ciudad Real

Martes, 10 abril 2018

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, el pasado mes de febrero, mediante la denuncia del perjudicado, se inicio una investigación por estafa mediante el conocido modus operandi denominado 'tocomocho' con el que, según manifestaciones de la víctima, le sustrajeron 12.000 euros.

Los presuntos autores de los hechos, dos varones, realizando uno de ellos el papel de tonto, quien decía portar unos décimos de lotería premiados; el otro, el papel de gancho, quien convencía a la víctima para que aportase dinero y enseres de valor. Estas personas, de edades similares, unos 35-40 años, uno de ellos decía ser gallego con acento, así como que trabajaba en una granja de pollos cercana, mientras el gancho esgrimía su papel haciéndose pasar por agente de Iberdrola.

Las pesquisas realizadas dieron con la plena identificación de los presuntos culpables, que una vez localizados fueron detenidos, concretamente en la localidad de Villareal (Castellón).

La Policía Nacional aconseja desconfiar de personas que se aproximen con cualquier excusa y a las que no se conozca, no aceptar propuestas ventajosas que le ofrezcan en la calle, ya que puede ser tratarse de un timo; evitar, si no es necesario, manejar o llevar grandes cantidades de dinero en efectivo; procurar ir acompañado por personas de confianza a la hora de realizar cobros o pagos de cierta importancia; no subirse nunca a vehículos de desconocidos por muy halagador que parezca el ofrecimiento y, ante cualquier duda o sospecha, no dudar en llamar a la Policía.