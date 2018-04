JÓVENES MANCHEGOS EMIGRANDO A VALENCIA, EN LOS AÑOS SESENTA (I) (Salvador Jiménez)

Martes, 10 abril 2018

Cavilaciones en Ruidera

Aquellos valencianos, durante bastante tiempo, mantuvieron una buena amistad con mi padre (tal vez por aquello de que de derechas todos) y siempre paraban enfrente de “La Cocinilla” de nuestra casa, que estaba pegada a la carretera nacional Badajoz-Valencia, aparte de para saludar a mis padres y obsequiarnos con algo de fruta, también para echar un vistazo a las Lagunas y a su fauna acuática alada… Además solían dejarle a mi padre algo de dinero con el fin de que les adquiriera partidas de sirle, para no retornar de vacío; ya que con aquel fertilizante natural, ellos obtenían buenos beneficios, vendiéndoselo a agricultores de Oliva, Gandía y poblaciones limítrofes… Ya avanzado el otoño, en uno de aquellos viajes, “El Cubano” y “Codina”, se presentaron en Ruidera con el vehículo sin apenas mercancía, solo unas pocas cajas con naranjas, de las cuales nos regalaron un buen montón, limones, pimientos y algunos otros frutos hortenses… Venían acompañados éstos, de otros amigos transportistas, con otro camión de menor tonelaje; todos bien pertrechados de escopetas, cananas repletas de cartuchos, zurrones perros pachones adiestrados para la caza de aves acuáticas. Como respecto a la caza de aves acuáticas, en temporada hábil, no costaba o no se aplicaba normativa alguna fuera de los cotos privados, si se tenían en cuenta, ni respetaban zonas de seguridad en las Lagunas de Ruidera (a. 1960), planearon una partida de caza en la laguna “Redondilla”, cuyo nivel hídrico se encontraba muy menguado, al funcionar las centrales hidroeléctricas, si bien era un hervidero de fochas y más anátidas que, ante cualquier peligro se refugiaban en un tupido ribete de juncos, carrizos y eneas. Las aves que había en aquel hábitat (excepción el pato común), que no tenían el instinto de huida muy acentuado, en vez de echar a volar, la mayoría se enmataban y apostados y prestos para la batida los cazadores, los perros las levantaban, dando cortos vuelos, abatiéndolas con facilidad… ¡Total! Derribaron unas sesenta fochas, (hoy prácticamente extintas) varias gallinas de agua; tres o cuatro correlimos y tres o cuatro azulones. En los aledaños de la laguna Redondilla, condimentaron parte de la caza capturada, en una voluminosa paella, de la que no ingerí muchas cucharadas, ya que al ver trocear la carne aún convulsionando me producía cierto malestar… “El Cubano”, en sensato diálogo, trajo a colación que en las tierras valencianas hacía falta mano de obra para cortar naranja, cavar naranjales y para cargar cajas con naranjas y hortalizas en camiones… “El Cubano”, en un dialogo, a medias en castellano, chapurreaba con mi padre, en aquella comensalía esporádica pero convivencial y de catártica armonía, que no se preocupara si me iba con ellos y otro par de jóvenes más, de confianza… Mi padre, con dudas no crispadas, le insistía a “El Cubano” que hiciera todo lo posible para que yo no “pasara necesidad”. Y le recalcaba con seriedad y pesadumbre lo que “El Cubano” ya sabía: la ruina del negocio de mis padres…Al percatarse mi madre, que yo me marchaba con los valencianos y también “Pepe el de la Santa”, primo mío y otro amigo suyo, inclinada disimuladamente, ordenando unas cazuelas del escaso vidriado que nos quedaba; vertiendo unas lágrimas apenas parpadeadas; sin poder contener la pena y la zozobra, me preparó un par de “mudas”, un pantalón azul, otro de basta pana, una manta y una almohada, todo enfardado en una “saca” de burdo estambre, de las que utilizaban el campesinado cuando “iba de semana” al campo…



Ya se había borrado y obscurecido el curso del sol… La mayoría de las casas de la aldea dejaban de aparecer… Mi madre con su impaciente y definidora mirada, y con sus deseos íntimos, sufría y vivía otros universos en una emergencia de su alma. Mi tía Pepa remoloneaba, enmascarando los sollozos por si mi padre les regañaba… Pepe Ramírez, Juan Fariña y yo un mocoso quinceañero, nos acoplamos, acurrucados, en la parte trasera del camión de Paco “El Cubano” y de “Codina”, con nuestros fardos de ajado género, entre cajones y trastos…