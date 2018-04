Los palistas del CP Cuenca cumplieron con nota en Trasona

Miércoles, 11 abril 2018

Este pasado fin de semana tuvo lugar en el embalse de Trasona, Asturias, la Copa de España de pista de 1000 y 500 metros a la que se desplazó el Club Piragüismo Cuenca con Carácter, con una representación de 4 palistas de la categoría sub23: Arantza Toledo y María López junto con Víctor Pardo y el canoista Samuel Alcalde.



Los palistas conquenses dieron lo mejor de sí en las pruebas individuales, pero debido al alto nivel que se encuentra actualmente el piragüismo español solo Víctor pudo clasificarse para las semifinales de 1000 metros. Tras realizar su semifinal, este obtuvo un 7° puesto que le abría el pase a la final C (por detrás de la final A y final B, todas ellas compuestas de 9 palistas). En su final, demostró su estado de forma y consiguió el primer puesto con cierta autoridad.

Después de esto, todas las esperanzas y fuerzas fueron mandadas a Arantza y María las cuáles aún poseían la posibilidad de resarcir el no pasar a las finales del k1 con la prueba del k2 500. Tras una lucha continua y no tirar la toalla tanto en la contrarreloj como semifinal pasaron a la final B. Aquí, el cansancio acumulado no les hizo mella y consiguieron la 4° posición (13° de la clasificación general) después de una ajustada carrera y una remontada final.



Por terminar, el jueves y viernes Víctor también participó en el Selectivo Nacional de k1 1000 del hombre sub23 que permitía clasificarse para las pruebas internacionales. Aunque no consiguió clasificarse, demostró su estado de forma colocándose el 14° del selectivo por delante de palistas que se encuentran dentro de planes de tecnificación deportiva.



