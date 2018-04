Campaña de colaboración ciudadana por una ciudad más limpia

Martes, 10 abril 2018

Con el lema 'Cuenca más limpia, Patrimonio de Todos', unos mensajes amables y unos dibujos divertidos, se pretende incidir en la importancia de la colaboración ciudadana y de los buenos hábitos en el mantenimiento del entorno limpio y cuidado, así como fomentar las buenas prácticas y determinadas conductas para mejorar la limpieza de las calles y barrios y un lograr un mejor medio ambiente, según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca en nota de prensa.

Mariscal ha destacado que el lenguaje empleado es directo, sencillo y amable y que los temas de los ocho carteles que se han escogido son los que suscitan más quejas de los ciudadanos, tales como son los excrementos de los perros, pintadas y grafitis, micciones en la vía pública, reciclaje, chicles, cartelería y colillas de cigarros.

La campaña se difundirá en medios de comunicación con banners y cuñas de radio a lo largo de todo un mes y se le dará la máxima visibilidad con cartelería y pegatinas, entre otras iniciativas, para llegar al mayor número de personas.

El alcalde ha recordado el alto coste que supone la limpieza viaria y recogida de residuos a las arcas municipales, por lo que en el material de la campaña aparece el dato de que mantener la ciudad limpia cuesta 4,5 millones de euros al año.

El edil ha adelantado que la entrada en vigor del nuevo servicio de limpieza viaria, adjudicado provisionalmente, va a suponer un mayor nivel de limpieza, más y mejores medios, el incremento y renovación de las papeleras de la ciudad y el soterramiento de los contenedores, entre otros.

El alcalde ha dicho que junto a esta campaña de sensibilización y colaboración ciudadana, las mejoras del nuevo servicio de limpieza y el incremento de los agentes y el nuevo horario de la Policía Local, permitirá su mayor presencia en las vías públicas.

INFRACCIONES DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

De acuerdo con la Ordenanza para Proteger los Espacios Públicos y la Convivencia Ciudadana, comportamientos como no reciclar, orinar en la vía pública, no recoger los excrementos de los perros, tirar chicles al suelo o no utilizar las papeleras están sancionados con multas leves de hasta 750 euros.

Mientras, el abandono de residuos leves a muy graves está castigado con desde 750 a 3.000 euros y las pintadas y grafitis y la colocación de carteles, pancartas o adhesivos está sancionada con multas de hasta 750 euros, pero si se realizan en monumentos o edificios protegidos, la sanción puede llegar a 3.000 euros más el coste de la limpieza y reparación.