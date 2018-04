El Moprisala se llevó un igualado partido frente al FS Talavera

Jueves, 12 abril 2018

Fútbol Sala: Juveniles

DEPORTES | El Día 08:05 |

Por detalles se llevó el Moprisala la victoria ante el Soliss FS Talavera Entreparéntesis en un partido equilibrado que los talaveranos pudieron llevarse, siendo los palos protagonistas en su faceta ofensiva. Y es que hasta cuatro veces se iban a encontrar con la madera los visitantes, dos en cada parte, algo que después iba a ser determinante para el resultado final. Pronto avisaba el conjunto toledano con disparos lejanos y poco a poco fue cogiendo el dominio del balón para marcar el ritmo del partido. Talavera defendía bien pero le costaba entrar en ataque, aunque poco a poco lo fue haciendo y fue creando ocasiones.

El juego de pívot sacudía la presión de Moprisala, que se iba a adelantar en el marcador. En una acción de estrategia talaverana, mal pase y contra fulminante de los locales que se adelantaban en el marcador. El equipo de Álvaro Fernández respondía con ocasiones, ganando profundidad y teniendo ahora sí más ambición de cara a portería. Sería una acción afortunada cuando Ethan, que buscaba el balón largo a Hugo, se encontraba con la portería y ponía el empate en el marcador. Hasta el descanso Moprisala pudo hacer más, pero también Talavera en un choque igualado y con muchas ocasiones.

Comenzaba la segunda parte y ahora el Soliss FS Talavera Entreparéntesis entraba mejor que su rival en el partido. Se sucedían las ocasiones talaveranas que a punto estuvo de hacer el 1-2. Moprisala se fue asentando en el partido, demostrando porqué es el líder de la competición y Talavera, con una espectacular defensa, frenaba la embestida local. El partido entraba en el último cuarto y ahí quien marcase tenía mucho ganado. Con seis minutos por jugarse, Hugo daba al larguero y, acto seguido, el equipo de Toledo conseguía el 2-1. Un disparo desde la banda tocaba en Pablo y se desviaba para que Gabri no pudiera pararlo.

Octavo gol de los talaveranos en propia puerta durante la temporada que de nuevo veía como la suerte no caía de su lado. De cinco iban a salir los visitantes, que iban a recibir un golpe casi definitivo cuando Ethan perdía la pelota y Moprisala no fallaba. 3-1. El juego de cinco comenzó a cocerse lento pero trajo muchas ocasiones, las cuales el equipo de Talavera de la Reina no pudo aprovechar. Hugo en tres ocasiones, Álvaro y Mario tuvieron las más claras, pero los cerámicos no lo conseguían y se dejaba tres puntos en casa del líder tras realizar un gran partido.