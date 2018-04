De la Ossa y Mª Jesús Algarra ganaron la V Carrera Popular de Villarta

Miércoles, 11 abril 2018

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 08:35 |

Villarta acogió la segunda prueba del XVI Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca, concretamente la V edición de la carrera “Villarta, pueblo de vinos”. A las 17:00 horas comenzaban las carreras infantiles con una ligera lluvia que empezó a ser cada vez más fuerte conforme se acercaba la prueba de Diputación y que no paró en ningún momento de la misma, convirtiéndose así, la lluvia y el barro en los auténticos protagonistas de la tarde, aunque todo esto no consiguió amedrentar a los 398 atletas que tomaron la salida. Cabe destacar la gran afluencia de público durante todo el recorrido, que no cesaron de animar a los atletas a pesar de la lluvia que acompañó la prueba.

Desde el primer kilómetro, los valientes atletas se adentraban en las calles de la localidad para después afrontar el primer tramo de poco más de 1.000 metros de camino. Ahí tomaron el mando de la prueba Juan Carlos de la Ossa, del Runfaster, y Alfonso Expósito, del C.A. Villarta, que a la postre resultaron ser el primer y segundo clasificado. Tras otro paso por las calles de la localidad, se afrontó otro tramo por senda, así como también una fuerte subida donde ya comenzó a destacarse uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos, el taranconero De la Ossa, al que Expósito no podía seguir su fuerte ritmo. Mientras tanto, Saúl Ordoño, del C.A. Valverde, vencedor de la pasada edición, consiguió remontar hasta el tercer puesto final después de haber salido en las últimas posiciones.

En la categoría femenina, fue la ganadora en 2017, María Jesús Algarra (San Lorenzo de la Parrilla), la que se mantuvo siempre en cabeza hasta línea de meta, mientras por detrás, una lucha muy igualada entre las siguientes tres chicas. Finamente, el segundo puesto fue para María Victoria Alonso, del Runfaster, y a escasos segundos de ella, entró la local María Julia Peñarrubia, del C.A Villarta, en tercera posición. En la clasificación por equipos el ganador fue el C.A. Villarta, segundo el C.A. Cuenca y tercer puesto para el Tres Leguas de Villamalea, dándose el mismo resultado por equipos femenino. Los equipos más numerosos fueron el club local C.A. Villarta, segundos Runing Jara y tercero el Tres Leguas.

A la entrega de premios asistieron el diputado provincial de Personal, David Cuesta; el alcalde de la localidad, Luis Miguel Lerma; y la concejal Zulema Beaus. La próxima prueba del Circuito será el próximo sábado 14 de abril en Villamayor de Santiago.