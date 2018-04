La escritora Paula Carbonell mantiene en un encuentro con los más pequeños de Ciudad Real

Martes, 10 abril 2018

La autora de libros como “Valentina tiene dos casas”, “Buscando el norte” o “El dragón que no era verde”, ha contado a los lectores más jóvenes sus historias, y algunos otros cuentos.

Carbonell reconocía ser “escritora, narradora, cuentacuentos, y esta tarde espero disfrutar mucho. Hoy voy a contarles el primer cuento que escribí que es “El viaje de las mariposas” y “Canción para dormir las fieras”… o “El pollo Kirico”, que ha sido considerado entre los 200 mejores por la Hablaremos de los personajes de los cuentos, de los libros y de lo que es la creación”.

La escritora afirmaba que la literatura “no tiene que impregnar de valores. La literatura en sí es moral porque habla de las personas, que no tiene que ver con la moraleja o la moralina, sino que habla de la actitud de las personas y de los seres humanos. Yo no trato de transmitir valores. Eso le toca al lector: el lector extrae la conclusión que quiere. Yo creo que en la literatura para niños hay que intentar alejarse de ese hándicap de que cada cuento tiene que transmitir un valor. Los cuentos son literatura, son formas, son conceptos, historias que tienen que atrapar, tiene que gustar, tiene que emocionar para bien o para mal. Tienen que hacer pasar por todas las emociones, pero el objetivo no es “éste tiene que ver con la emoción… y enumerarlas.”

La concejala de Educación y Bibliotecas, Nohemí Gómez-Pimpollo, agradecía a Carbonell “el trabajo que queda en los libros y el de hoy de venir aquí también,” “nos ayuda a jugar con las palabras y con los dibujos, las letras y todo lo que tiene que ver con la experiencia de contar y recontar”.

Los usuarios de las bibliotecas han recibido a Carbonell con un libro ilustrado en el que han ido completando las diferentes historias que aborda en sus cuentos.

Paula Carbonell es Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, Licenciada en Humanidades en la UCLM, cursó el primer ciclo de Filología Románica en la Universidad de Valencia. Además ha recibido numerosos cursos de formación complementaria en el ámbito de la literatura, la literatura infantil y juvenil, la narración y los títeres.