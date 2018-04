Tolón: “Ni ha habido presiones de la Junta, ni vamos a presentar alegaciones al proyecto”

Miércoles, 11 abril 2018

PUY DU FOU

Toledo | Carmela Clemente

Milagros Tolón ha negado la mayor, y ha aseverado que el Ayuntamiento de Toledo, con su concejal de Urbanismo a la cabeza, “se ha preocupado por que se cumpla la normativa, exigiendo todos los informes que hacen falta, tal y como se hace en cualquier otro proyecto”.

No obstante, la alcaldesa ha señalado que si es un proyecto que cumple todas las normas, esperan se pueda desarrollas, porque no sólo es importante desde el punto de vista del ocio, si no también, desde el punto de vista del empleo.