Down Caminar recibirá la recaudación de la VI Carrera Solidaria de Go Fit

Miércoles, 11 abril 2018

este domingo

Ciudad Real | El Dia

Ciudad Real acogerá este domingo 15 de abril la VI Carrera Solidaria del centro deportivo Go Fit a beneficio de Down Caminar, la asociación de personas con síndrome de Down de Ciudad Real que busca mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y con otros tipos de discapacidad intelectual, para lograr su plena inclusión. Además está prevista la participación del atleta olímpico Antonio Serrano.