El Alba vuelve a Huesca para visitar a Pelayo y dedicarle un triunfo en El Alcoraz

Jueves, 12 abril 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 09:00 |

El Albacete Balompié disputa este jueves desde las 20.00 horas en El Alcoraz el encuentro aplazado frente al Huesca de hace dos semanas cuando su jugador Pelayo Novo sufría un desafortunado accidente en el hotel de concentración de la capital oscense. Del choque hablaba el entrenador, Enrique Martín, quien ha viajado con todos sus jugadores a excepción de Susaeta, con permiso hasta el martes y de Saveljic, sancionado.

En cuanto al partido, ha asegurado, “es una circunstancia especial y muy reciente. Parece que ha pasado mucho tiempo y no ha sido así. La gente anímicamente está bien, las noticias sobre Pelayo son positivas”, dijo sobre el hecho de volver a Huesca, donde acaeció el accidente con nuestro futbolista. Y confirmó que la plantilla visitará el hospital donde está Pelayo: “Iremos, por lo menos a ver su familia, la visitaremos. Queremos dar un abrazo a sus padres, su novia. Queremos que sientan realmente que estamos ahí, que lo sienten seguro, pero que lo sepan. Es una oportunidad para manifestarle nuestro cariño y nuestra fuerza.”

Ya metidos en el análisis del partido, Martín alabó la temporada del cuadro oscense, restándole importancia a su racha actual: “El Huesca lleva un trayecto ahora que no gana, pero dentro de 15 días iremos a jugar contra el Sporting, que ahora lo gana todo. Fuimos a Oviedo y llevaba siete partidos ganados y empatamos. Lo más importante es que nosotros estamos bien, estamos compitiendo y vamos con ilusión.” “Quiero que seamos nosotros. No vamos a especular. El Huesca es un equipazo. Está haciendo una temporada impresionante. Le está costando ganar como a todos. Todo el mundo compite muy bien y el hecho de estar arriba o abajo no te garantiza absolutamente nada. Es evidente que ha hecho méritos para estar arriba durante toda la temporada. A un partido puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo. En Huesca espero estar a un buen nivel y hacer un buen partido”, añadió.

Y para ello, anunció, “va a haber rotaciones. Habrá 4-5 cambios, el domingo también. Cada jornada te exige mucho. Lo bueno que tiene esta plantilla es que juegue quien juegue el equipo va a ganar, perder o empatar. Todos los componentes de la plantilla son importantes. Lo que tenemos que hacer es ganar, lo que haga el resto no vale.” Comentó sobre la forma que va a encarar esta semana con dos partidos.