Martínez Arroyo achaca la paralización del amianto a cuestiones "técnicas y de seguridad"

Jueves, 12 abril 2018

POLÍGONO DE TOLEDO

Toledo | ELDIAdigital.es

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido este jueves que la paralización de las labores de recogida de restos de amianto que estaba realizando un particular en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo responde a cuestiones "técnicas y de seguridad".

Preguntado por los medios sobre esta cuestión, antes de participar en la entrega de premios de la II edición de Generación Agro en Toledo, ha explicado que "hay unas cuestiones de seguridad laboral que hay que resolver" en estas tareas de recogida.

"Se ha decidido paralizar la retirada que estaba haciendo un particular y no tiene mayor problema. Es un punto más en el proceso en el que estamos implicados desde el Gobierno Castilla-La Mancha para resolver esta cuestión del amianto, a diferencia de lo que sucedía en la legislatura pasada, en la que no se hizo nada", ha criticado Martínez Arroyo.

"Entiendo que es una cuestión tan puntual y tan técnica que la tienen que resolver los técnicos. Precisamente ayer hubo una reunión de técnicos de la Consejería Medio Ambiente, de la de Economía, Empresas y Empleo y del Ayuntamiento de Toledo para decidir sobre esta materia que es absolutamente técnica. No llevemos a la política aquello que es técnico porque haya algunos interesados en que esto suceda. Desde luego no es el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Preguntado sobre si esta actuación de retirada cuenta con los permisos oportunos de la Consejería que dirige, el consejero ha defendido que "por supuesto", al tiempo que ha indicado que no se hace ninguna actividad sin los permisos oportunos tanto desde el punto de vista de la seguridad laboral como desde el medio ambiente. "Todas estas cosas son previas a cualquier actuación como esta", ha concluido.