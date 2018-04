Noches del Botánico completa su cartel con James Rhodes, Corinne Bailey Rae, Little Steven, Joshua Redman y Zoé

Jueves, 12 abril 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Así, doce nuevos nombres se incorporan al cartel: Corinne Bailey Rae, Charles Lloyd & The Marvels, Joshua Redman, Billy Hart Quartet, Little Steven & The Disciples of Soul y James Rhodes. Zoé y Monsieur Periné se unen a Bomba Estéreo y Carlos Vives, respectivamente, en días de programa doble.

Además, Bonsai es la nueva propuesta de música electrónica creada por Noches del Botánico y que nace con la idea clara de traer los mejores eventos electrónicos a un marco alejado de su escena natural: los clubs. Por ello, el Jardín Botánico será el mejor escenario posible para esta nueva propuesta. Bonsai presenta: Stardust XV Aniversario: British Murder Boys + Karenn y Bonsai Pride: Miss Kittin + Kim Ann Foxman.

Las entradas de los conciertos anunciados ya están a la venta en los únicos canales oficiales de NDB que son: www.nochesdelbotanico.com, www.entradas.com, y durante los días de conciertos también en la taquilla del recinto.

Entre los artistas previamente confirmados, Elvis Costello, Norah Jones, Simple Minds, Joan Manuel Serrat, Jeff Beck, Pat Metheny, Rufus Wainwright, David Byrne, Miguel Poveda y Phoenix, entre otros muchos.