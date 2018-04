Pedro Subijana y 150 profesionales participan en el IV Foro GastroEmprende

Jueves, 12 abril 2018

gastronomía

Ciudad Real | El Dia

El responsable del restaurante Akelarre, en San Sebastián, ha reconocido que se tuvo que hacer empresario "porque no me ha quedado más remedio, porque yo soy cocinero que he tenido que ponerme a dirigir una empresa", según ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Real en nota de prensa. "Cuando empecé Akelarre tenía 6 personas y ahora estamos 60. Ha habido una evolución y mirando para atrás te das cuenta de qué es lo que ha pasado", ha añadido.

El cocinero ha abogado por "menos individualidades y más cosas en común", considerando que la iniciativa tiene que partir de los profesionales y las administraciones deben "echarnos un capote".

Subijana ha reconocido que durante los últimos años "se ha creado un flujo de carácter gastronómico en España, que en algunos casos nos ha permitido superar la crisis". "Nosotros hemos tenido durante esos años cero de gente de industria o administraciones y se han sustituido por gente de todos los lugares del mundo. Ha habido días que salías al comedor, que estaba lleno, pero no hablaba español ninguno", ha explicado.

El chef ha apuntado que "lo más importante es formación e información", incidiendo en que "esos dos pilares hacen que las generaciones que van viniendo están mejor preparadas y son las que nos van a sustituir a nosotros". "Hace falta ayudar y echar el brazo a los jóvenes que se sienten comprometidos, que tienen esa pasión", ha apostillado.

Sobre la importancia de la hostelería en la valoración que realizan los turistas en sus visitas, ha reconocido que "cada uno de nosotros, pero no sólo de esta profesión, sino de quienes está por la calle, son los embajadores que van a convencer a la gente que viene para que vuelva y para que lo cuenten y hagan que vuelvan otros".

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera, ha señalado que, en poco tiempo, GastroEmprende "ya está consolidada". En este sentido, ha comentado que los datos turísticos son muy buenos tanto en la capital como en la provincia y el turismo gastronómico es "una pieza clave". "En Ciudad Real ha habido en dos o tres años una revolución gastronómica: se han abierto nuevos espacios con un alto nivel, y este tipo de encuentros sirven para potenciar esos sitios, aprender y seguir formándose", ha continuado.

APOSTAR POR EL TURISMO

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha señalado que desde la Diputación se está apostando por el turismo como vector de desarrollo fundamental para la provincia y, en este sentido, ha señalado que el objetivo es que el turismo suba de representar el 7 por ciento del PIB al 10 por ciento en el escenario del año 2020. "Los últimos datos de turismo van en esta línea, donde Ciudad Real sigue creciendo en turismo", ha manifestado, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Caballero ha precisado que desde la Diputación se apoyan las iniciativas de la Cámara de Comercio y esta colaboración sirve para fomentar el tejido empresarial de la provincia, rentabilizando al máximo la inversión pública que se realiza. "Por esto mismo, necesitamos de un tejido empresarial comprometido, fuerte y de calidad, que garantice el empleo y genere riqueza en cada uno de nuestros pueblos", ha sostenido.

COLABORACIÓN

A continuación, el presidente de la Cámara de Comercio y el CEEI, Mariano León, ha incidido también en la colaboración de la Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Impefe, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Fondos Feder y la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas, según ha informado la Cámara en nota de prensa.

León ha agradecido la presencia en este foro de Pedro Subijana y ha subrayado que el objetivo del mismo reside en "potenciar e impulsar tanto la gastronomía como el sector turístico en la provincia".

Posteriormente, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, José Crespo, también ha hablado de la importancia de trabajar conjuntamente en favor de la provincia, "una tierra que cuenta con buenos productos y que se ve beneficiada por iniciativas como GastroEmprende".

El IV Foro GastroEmprende ha centrado su edición de este año en 'Casos de éxito que potencian la economía local'. Así, además de Pedro Subijana, ha contado con dos mesas redondas y otra conferencia en la que se han analizado aspectos como la innovación y la transversalidad de la mano de Javier Fernández Piera, de CPC Cooking Ideas; Hortensia Espinosa, de Encomienda de Cervera; Patrick de la Cueva, de Verdú Cantó Saffron Spain, y Belén Garcia, de Mesón Octavio. Además, la cita también ha reunido a Inmaculada Moreno, de la DO Valdepeñas; Miguel Quintanar, de Cerveza Salvaje; y Santiago Cerezo, de Foodfilin.