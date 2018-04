Un fuga radioactiva en Ascó confirma el guión de una película sobre el ATC

Jueves, 12 abril 2018

Energía Nuclear

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, reconoce que se han encontrado sustancias radiactivas en el subsuelo de la central nuclear de Ascó I. En su intervención ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso ha añadido que el origen de las mismas aún se está investigando.



Preguntado por los portavoces en esta materia, Martí ha quitado importancia a la presencia de estas sustancias indicando que estos sucesos "pueden pasar" y que, a su juicio, "sólo hay que saber por qué ha ocurrido".

Para el director de la película, Eduardo Soto, es revelador el modo en que el presidente del CSN resta importancia a los fallos en la seguridad y sospecha que los conquenses deben acostumbrarse a ese curioso modo de razonar: “Cuando quieren apaciguar el miedo al ATC proclaman que la seguridad es del 100%, cuando falla la seguridad le quitan importancia y declaran que no saben cómo ha podido pasar. Cuando le dices al niño que no juegue con las cerillas te asegura que no va a pasar nada, que lo tiene controlado, cuando te quema las cortinas te dice que no sabe lo cómo ha podido pasar”.



La Fuga plantea en su guion una filtración similar a la vivida en la central tarraconense, y cómo podría afectar de forma trágica e incontrolable a toda la región. Sucesos como el de Ascó hacen que cada vez sea menos difícil imaginar una situación análoga en Cuenca si finalmente se instala el ATC.