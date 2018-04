Robisco: “Page no hace una sola obra en Guadalajara y viene a inaugurar las que hace y paga Rajoy”

Jueves, 12 abril 2018

Guadalajara | El Dia

Así lo ha señalado el diputado regional del PP por Guadalajara, Lorenzo Robisco, en referencia al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional en el que a través de los Ministerios de Empleo y Educación se han destinado más de 770.000 euros para mejorar las enseñanzas y las dotaciones de un centro que es referencia a nivel nacional.

“Es el Gobierno de España el que ha puesto el dinero necesario para este Centro de Formación Ocupacional de Guadalajara, en una clara apuesta de Mariano Rajoy por esta provincia, por la formación y por el empleo”, ha asegurado Robisco.

SEGUIMOS ESPERANDO

Frente a este apoyo claro a Guadalajara, el diputado popular recuerda el abandono al que Page tiene sometida a esta provincia, una larga lista de compromisos y actuaciones importantes que el presidente regional debe a Guadalajara. “Page no mueve un dedo por Guadalajara. Aquí no hace ni una obra. Aquí seguimos esperando que amplíe el Hospital Universitario, que arregle el Puente Árabe o las naves del Fuerte, que construya los nuevos centro de salud de Azuqueca o Cifuentes, que haga el desdoblamiento de la carretera de Fontanar, que haga la variante de Marchamalo… eso sí, Page no duda en apuntarse los logros y esfuerzos que no son suyos”, critica Robisco, que está convencido de que si las mejoras del Centro de Formación Ocupacional de Guadalajara dependieran de Page, “el centro estaría en ruinas”.