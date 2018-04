Tarancón y Calvo Sotelo comienzan la cuenta atrás para certificar su ascenso a Tercera

Viernes, 13 abril 2018

Fútbol: Primera Autonómica Preferente (Grupos I y II)

DEPORTES | El Día 12:50 |

Cuatro jornadas restan en Preferente y los líderes de los dos grupos, apoyados en sus cómodas ventajas sobre sus rivales, afrontan una jornada que puede ser clave para sus intereses, especialmente para el Tarancón que, en caso de ganar y que no lo haga el Quintanar subiría ya este domingo a Tercera.

El C.D. Tarancón puede ascender este domingo a Tercera División en caso de ganar en su visita a Pantoja. Un partido que se jugará desde las 18.30 horas y en el que los taranconeros buscarán un triunfo que podría ser vital, máxime si el Quintanar no es capaz de ganar en Los Molinos al Horche a las 17.30 horas. Once puntos le sacan los conquenses a los quintanareños, por lo que si los taranconeros suman tres y los toledanos no vencen, con 12 juego, habrá alirón. El resto de encuentros de la jornada en el Grupo II serán estos:

horarios y partidos de la jornada en el Grupo II de Preferente=

Y en el Grupo I, el Calvo Sotelo todavía deberá esperar alguna jornada, si bien tiene encarrilado su ascenso. Ocho puntos saca a La Solana, segunda, y ambos juegan en casa este fin de semana. En Puertollano, el Calvo Sotelo recibe al Caudetano a las 18.00 horas, mientras los solaneros recibirán al Carrión una hora antes. Además, el tercer clasificado, el Sporting La Gineta se enfrentará al Urda este domingo a las 12.00 y el Valdepeñas recibirá a la UD La Fuente desde las 18.00 horas. El resto de encuentros serán:

horarios y partidos de la jornada en el Grupo I de Preferente=