Parra afirma que la Diputación actúa siempre dentro de la ley e invita al PSOE a ir a los Tribunales

Viernes, 13 abril 2018

política

Guadalajara | El Dia

“Estamos ante un nuevo caso de irresponsabilidad absoluta por parte del portavoz del PSOE en la Diputación, Julio García, que una vez más sale a la palestra para lanzar acusaciones totalmente falsas, calumniando y sembrando dudas acerca de algo que no puede probar porque si no se hubiera ido al Juzgado”.

Así lo ha manifestado el diputado delegado de Obras e Infraestructuras, José Ángel Parra, al conocer las declaraciones del portavoz socialista acerca de supuestas “irregularidades” en la adjudicación de obras.

“Una vez más, el señor García queda retratado por sus mentiras y su mezquindad a la hora de criticar al equipo de Gobierno de la Diputación poniendo por delante a los técnicos de la Institución que son quienes, previo informe, autorizan la adjudicación de contratos, en este caso de obras”, ha afirmado Parra instando al señor García “a que explique a los ciudadanos en qué se basa para decir tan a la ligera que se han adjudicado obras irregularmente”. “Es más fácil y ruin lanzar la piedra y esconder la mano, como tiene por costumbre, e intentar poner el foco de la noticia en un procedimiento administrativo que, como todos, son absolutamente pulcros, ajustados a la ley”, ha dicho Parra, “porque nosotros no sabemos hacer las cosas de otra forma”.

El también vicepresidente tercero de la Diputación ha explicado al señor García que “de acuerdo con la normativa de contratos del sector público pueden contratar con la administración las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en causa de prohibición de contratar”.

Así, los contratos a los que se refiere fueron formalizados contando “con los términos exigidos en el pliego de condiciones administrativas y en la ley de contratos, respecto de la capacidad y solvencia para contratar”, ha dicho Parra, añadiendo que “conforme a estos criterios las obras fueron adjudicadas a una empresa, en este caso persona natural en régimen de autónomos, al presentar la oferta más económica, ya que el precio es el único criterio de adjudicación”. “Las situaciones sobrevenidas al empresario que puedan suceder tras la firma del contrato no son responsabilidad de la Diputación, pero sí actuar conforme a la nueva situación que se plantee como ha ocurrido en este caso”, ha afirmado el diputado responsable de Obras, preguntando al señor García “si es que tiene algún inconveniente en que la Diputación contrate con empresarios autónomos”.

La Diputación siempre actúa dentro de la ley

Ante esto, “desde la Diputación actuaremos siguiendo las indicaciones de los técnicos y jurídicos de la Institución que nos dirán cómo proceder en este sentido”. “Es nuestra intención, como no puede ser de otra manera, dar solución a esta situación que lamentamos, como también lamentamos que el Partido Socialista ose hacer política utilizando la situación de un autónomo que en este caso ha comunicado una situación de incapacidad absoluta”. En este sentido, Parra ha dicho que “su pasado le avala, y su incapacidad e incumplimientos con la provincia los quiere ocultar detrás de acusaciones infundadas y difamaciones, pero nunca se atreve a denunciar ante un Tribunal lo que demuestra que todo es una cortina de humo y mentira”.

De hecho, ha informado Parra, “ya se está tramitando la solicitud de autorización de cesión a un tercero y, de no cumplirse alguno de los requisitos legales o no poder autorizarse la cesión, se procedería a resolver el/los contratos por incapacidad sobrevenida”.

Por último, y ante las graves acusaciones que ha lanzado en el día de hoy el portavoz socialista, el señor Julio García, “le pedimos que se retracte y pida perdón porque, de no ser así, sus declaraciones literales, que pueden ser objeto de calumnia, serán puestas en manos de los servicios jurídicos y, si se aprecia cualquier indicio, nosotros sí iremos a los Juzgados”. “En política no todo vale, señor García, no se puede poner en tela de juicio, sin prueba alguna, el trabajo y el esfuerzo de empresas de nuestra provincia que cuesta mucho sacarlas adelante”, ha finalizado.