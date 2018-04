Ortega: “Melchor ni sabe, ni quiere, ni tiene ganas de trabajar para elaborar los presupuestos”

Viernes, 13 abril 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Ortega ha señalado que en todas las administraciones el presupuesto lo elabora quien gobierna y presenta a la oposición para que una vez estudiados, los apruebe o haga sus enmiendas. Ocurre con el gobierno de la nación, regionales o las diputaciones, pero lo que pretende hacer Melchor es al revés, y empezar la casa por el tejado.

El popular ha indicado que en Alcázar se hacen las cosas de manera diferente y son otros los que hacen el trabajo que ella ni sabe, ni quiere, ni tiene ganas de trabajar y cuando el resto le hace los deberes dice sí a todo o casi todo a, para salvar la cara, como estamos viendo. Lo que Melchor hace, continúa Ortega, es decir sí para aprobar los presupuestos y luego hacer lo que le viene en gana, y “eso hará con Equo”.

Diego Ortega afirma que el pasado año el Grupo Municipal Popular y el socialista llegaron a un acuerdo en los presupuestos del 2017, bloqueados al ser rechazados en pleno los presentados por el Psoe, y se priorizó un tema tan importante como la modificación del reglamento de subvenciones e incentivos a empresas, para favorecer la creación de empleo. Un acuerdo que un año después sigue sin cumplirse. Este aspecto lleva a Ortega a avisar a Equo que “no debe fiarse de que el PSOE cumpla sus compromisos”, ya que Melchor dice una cosa y hará lo que le venga en gana.

Para el grupo Popular lo que Equo busca es tener afán de protagonismo, ya que sus condiciones no son muy ambiciosas, señalando que algunas ya se están llevando a cabo y otras son propuestas del PP, presentadas en diferentes mociones. Así citó, la creación de espacios para la Casa de Cultura y la Biblioteca, o la composición de la mesa cervantina o la adhesión de Alcázar a la Red de Ciudades Cervantinas.

Otras propuestas, como ocurre en medio ambiente, “ya se están produciendo en Aguas de Alcázar, precisamente los que quieren echar del Ayuntamiento y las llevan ellos en los puntos presentados”.

REMUNICIPALIZAR AGUAS DE ALCÁZAR

Diego Ortega señala que parece ser que uno de los mayores escollos ha sido la dotación de una partida para remunicipalizar Aguas de Alcázar. Una de las condiciones de Equo para aprobar los presupuestos es que en la memoria de presupuestos se incorpore el compromiso de acometer el proceso de remunicipalización de Aguas, para comenzar el proceso de liquidación del contrato, en el supuesto que la sentencia sea favorable para ello.

Ambos partidos, prosigue Ortega, “”quieren ponerse la medalla de una remota remunicipalización, como si fuera un trofeo de esta legislatura” y nos tememos que esa remunicipalización no llegará, “porque pasa el tiempo y no se hace”. Si están de acuerdo, concluye Ortega, que la hagan, si no la hacen será por algo.

Ortega indica que Equo es más conformista y no hablan tanto de remunicipalización conformándose con que se nombre la palabra en la memoria de presupuestos, sin dotación económica. El popular señala que se dota de partida económica la remunicipalización, se llevará el 60% o 70% del presupuesto municipal, ya que hablamos de 15, 20 0 25 millones de euros. Aquí, matiza Ortega, ha quedado retratado el PSOE.

Preguntado por la posibilidad de realizar enmiendas a los presupuestos, Ortega ha señalado que no conocen los presupuestos y no pueden hablar de enmiendas sin conocerlos.