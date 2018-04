Eloy Moreno presenta en Iniesta 'Invisible', su última novela

Viernes, 13 abril 2018

El autor de 'El Regalo' comenzó su presentación dando ligeras pinceladas sobre su nueva obra, pero sin entrar demasiado en el argumento para no “fastidiar” la trama a todos aquellos que todavía no han terminado de leer el libro, ya que “cuando uno empieza a leerlo no sospecha el final porque hay ciertos aspectos que te descolocan”, afirmó. Sí que habló de los personajes principales, de dónde se inspiró para ponerles nombre, de la simbología y, por supuesto, del momento de su vida en el que él mismo se sintió invisible.

Ocurrió con su primera novela 'El bolígrafo de gel verde'. Tras pasar dos años escribiéndola y perfeccionándola, llegó el momento de editarla y venderla, y fue aquí donde se topó con algunas dificultades. De hecho, Eloy Moreno es conocido por impulsar la autoedición. Así, pasó ocho meses cargando con un carrito lleno de ejemplares de su libro y recorriendo las librerías para convencer a los clientes de que lo comprasen. A la primera presentación que hizo, que fue en Alcoy, acudieron tres personas: dos amigos y el conserje. “En ese momento realmente me sentí invisible, como todos en alguna vez en la vida”, aseguró.

Pero no se rindió y no cejó en su empeño, en su sueño de ser escritor. Finalmente, la editorial Espasa se fijó en él y su primera novela fue el libro más vendido de España en 2011. Después llegaron otros títulos que lo han consolidado como autor de referencia en el panorama nacional: Lo que encontré bajo el sofá, Cuentos para entender el mundo (Parte I y II), El Regalo y su nueva obra Invisible.

“Con mis novelas intento mover los sentimientos, intento hablar de cosas que todos pensamos, pero nunca decimos. Hay demasiadas cosas malas en el mundo e intento cambiar el karma, intento que también haya cosas bonitas”, dijo, y compartió con el público momento personales familiares que arrancaron el aplauso del respetable. El evento terminó con la tradicional firma de libros.

Gira Manchega

Eloy Moreno también presentará su nuevo libro en Minglanilla (16 de abril), en Albacete (18 de abril) y en Motilla del Palancar, de donde son sus abuelos, el 19 de abril; en el marco de su gira manchega. Pero Invisible le llevará también a las principales ciudades del litoral mediterráneo.

Desde hace varios años, el escritor organiza rutas guiadas basadas en sus libros. Así pues, Eloy Moreno viaja con sus lectores a Toledo para conocer los lugares en los que trascurre la historia de Lo que encontré bajo el sofá y hace lo propio en Alarcón con su novela El Regalo.