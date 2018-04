El Manzanares FS busca celebrar su permanencia con un triunfo en Sevilla

Sábado, 14 abril 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día/LNFS 08:50 |

Con la salvación en el bolsillo, el Manzanares FS visita este sábado desde las 19.00 horas al Real Betis Futsal, octavo con 42, tendrá que sumar de tres en tres si no quiere que se le escapa la posibilidad de disputar los Play Off por el Ascenso. El cuadro entrenado por Daniel Ibañes buscará ante los suyos hacerse con la victoria frente a un equipo correoso que no le pondrá las cosas fáciles.

Por su parte, el cuadro entrenado por Carlos Sánchez Rozas tras lograr la permanencia en su regreso a la categoría de plata buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los tres partidos por disputar con el fin de acabar el curso en los puestos intermedios de la tabla clasificatoria.