Tolón satisfecha con que Aeronaútica venga al Campus toledano

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha dicho que "hay que sentirse satisfecho" por el reparto de nuevas titulaciones de grado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que traerá a la capital regional la de Ingeniería Aeroespacial, especialidad con "un gran valor formativo y educativo", que puede situar a la ciudad como "referente" de formación y de este tipo de industria.

De este modo ha reaccionado la regidora toledana, preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, después de que el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha hayan llegado a un acuerdo preliminar en materia de oferta académica.

Tolón, que ha insistido en que el hecho de que el campus toledano vaya a ofertar dicha titulación es "una buena noticia", ha destacado que la provincia de Toledo aglutina el 70 por ciento de este tipo de industria a nivel regional.

"Se trata por tanto de una titulación con futuro y con salida profesional. Además, muy pronto vamos a firmar un convenio con la UCLM para situar en la zona de polvorines un campus tecnológico con las principales industrias. La ciudad se tiene que sentir orgullosa por albergar una carrera muy demandada en toda España, no solo en Castilla-La Mancha".

Preguntada sobre si después de este reparto tira "la toalla" para que Toledo albergue la titulación de Turismo, ha defendido que ese grado "de momento no va a ningún lado". "De eso, no se ha hablado nada. Dentro de dos años, ya se verá. Se luchará por lo que se tenga que luchar. Lo importante es que no se den másteres gratis", ha terminado ironizando la alcaldesa, en alusión al polémico título de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.