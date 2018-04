Ciudadanos apremia a Rajoy a tomar una decisión sobre Cifuentes

Viernes, 13 abril 2018

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo con motivo de la reunión del Comité Regional de Ciudadanos, Villegas ha apuntado igualmente que esta actuación de la Institución académica le da "más importancia" al problema que hay encima de la mesa y pone "más claro" la decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

Durante su comparecencia, Villegas ha apuntado que las conversaciones con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, sobre este asunto "no van ni bien ni mal" porque "no existen", algo que ha considerado "normal" porque "la pelota está en el tejado de Rajoy". "Va a tener que tomar una decisión y decidir si avala lo que ha hecho Cifuentes o si toma una posición sensata y la cambia", ha añadido.

"Hasta que el PP no tome esa decisión y no se decida no tiene mucho sentido que haya conversaciones", ha reiterado, para apuntar que si en algún momento los 'populares' se deciden a dar el paso de presentar a otro candidato a la Comunidad de Madrid "habrá que hablar".

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado por la fecha establecida para la moción de censura en la región madrileña, Villegas ha apuntado que si antes de la misma Mariano Rajoy no ha decidido cambiar a Cifuentes, Ciudadanos tendrá "todas las posibilidades" abiertas y el PP estará "en grave peligro" de perder la Comunidad de Madrid.

No obstante, el responsable del partido naranja ha apuntado que se trata de una situación lo "suficientemente grave" como para pensar en una fecha y ha reiterado que "lo importante" es que Rajoy tome una decisión. "Lo importante es una decisión sensata, que sustituya a Cifuentes y nombre a otro candidato. Esa es la decisión adecuada para los madrileños", ha añadido.

Finalmente, ha respondido a las declaraciones del PP, que acusa a Ciudadanos de entregar Madrid a la izquierda, para señalar que es Rajoy el que parece que "está empeñado" en ello. "Le decimos que ponga a otro candidato y lleguemos al final de la legislatura. Si hace eso no hay riesgo de cambio en el Gobierno".

"Que actúe Rajoy con responsabilidad porque Cifuentes, tras lo que vamos conociendo, no puede seguir ni un día más en la Comunidad de Madrid", ha zanjado el secretario general de Ciudadanos.

PRESIÓN A LOS JUECES EN CATALUÑA

Por otro lado, Ciudadanos ha calificado como "una barbaridad" la presión que se está haciendo "desde lo que debería ser el poder legislativo" en Cataluña a los jueces, así como la que se está viviendo en las calles contra estos mismos y sus familias, y hacia los políticos que no son separatistas.

Villegas, ha indicado igualmente que es "una barbaridad" la fractura que se está produciendo en esa Comunidad. "Que los separatistas no asuman que su proyecto ha fracasado y sigan empeñados en llevar a los ciudadanos a la fractura social, al enfrentamiento y a la ruina económica es una barbaridad y el president del Parlament no está haciendo honor a su cargo", ha argumentado.

En este sentido, el responsable de Ciudadanos ha afirmado que Roger Torrent está utilizando su cargo "de manera sectaria" en favor de los separatistas y de la estrategia del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.

"Le pedimos que compareciera para dar cuenta de esas barbaridades y vamos seguir criticando su labor porque creemos que no se puede secuestrar el Parlament para ponerlo al servicio de un huido de la justicia como es el señor Puigdemont", ha concluido Villegas.