El sueño del ascenso del FSD Puertollano pasa por ganar en Noia

Sábado, 14 abril 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 08:55 |

Largo viaje el que afronta el FSD Puertollano-Deportes Zeus con la intención de hacer buena la victoria del pasado fin de semana frente al Real Betis Futsal. Los hombres de Marlon Velasco deberán afrontar un complicado final de temporada rindiendo visita a Noia, recibiendo la visita de Valdepeñas FS en el A. Rivilla y cerrando la temporada en la difícil pista de El Pozo Ciudad de Murcia por lo que todavía hay mucho trabajo por hacer y el técnico rojillo no deja a sus jugadores bajar la guardia en busca de conseguir este ambicioso objetivo.



Los gallegos después de certificarse su descenso de categoría jugaran sin presión buscando una victoria con la que redimirse ante su afición y sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes de concluir la competición, mientras que los manchegos querrán continuar poniendo más tierra de por medio con sus perseguidores de cara a poder certificar cuanto antes ese sueño que vienen acariciando con la yema de los dedos estas últimas jornadas y que se vienen ganando a pulso con su juego y su entrega en esta competitiva 2ª división.





Marlon Velasco nos decía lo siguiente de cara al encuentro de este sábado: "Las dos últimas victorias conseguidas ante rivales directos en nuestra lucha por los Play off, nos dejan muy bien posicionados en este final de temporada, pero no nos garantizan nada, por lo que somos conscientes que todavía no hemos hecho nada y que para conseguir nuestro objetivo vamos a tener que sufrir hasta la última jornada”.

El técnico de los rojillos continuo diciéndonos: “Nuestro próximo rival, recién descendido, se ha podido liberar de la presión que pudiera tener y sin nada que perder, seguramente juegue mucho más suelto que en otras ocasiones. Sabemos que es sumamente importante conseguir esta victoria, una oportunidad magnífica para dar un paso de gigante en nuestras aspiraciones, por lo que veremos como canalizamos esa presión. En este sentido, creo que será importante ponerse por delante en el marcador para quitarnos esa ansiedad por querer ganar y poder jugar con un poquito más de sosiego. En mi opinión, de los tres partidos que nos quedan, este es el de mayor dificultad. Esperamos un adversario herido en su orgullo y que apelara a la profesionalidad de su colectivo, el escudo y colores que representan, la responsabilidad que tienen con su pueblo y afición y su intención de mantener la posición que ostentan. Cuentan con un entrenador con conocimiento, experiencia y trayectoria en la categoría, además de jugadores de mucha calidad y con presencia incluso en Primera División, caso de Christian Chao, Xuxa, Marci, Borja, Samuel Lastra y Zardoya. A lo largo de la competición se han mostrado muy fiables como locales, dónde han sumado el 80% de los puntos obtenidos, con victorias de prestigio ante rivales como El Pozo Ciudad y Bisontes Castellón”.