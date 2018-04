El PSOE se muestra contento del acuerdo de nuevas titulaciones en UCLM

Viernes, 13 abril 2018

Universidad

REGIÓN | ELDIAdigital

El diputado del Grupo Socialista en las Cortes regionales Fernando Mora ha insistido este viernes en rueda de prensa en que la implantación de estas cinco carreras "no resta a las posibilidades de futuras implantaciones" y ha reiterado que "cuando se implante la carrera de Informática" en la UCLM "será en Talavera".

Mora también ha contestado a la portavoz del PP castellano-manchego, Carmen Riolobos, que ha afirmado no entender por qué el Gobierno regional "se empeña en gastar dinero en algo que no genera empleo", asegurando que los cinco nuevos grados "tienen demanda y salida profesional" y apuntando que estas carreras "no salen de la nada".

Con respecto a la llegada a la ciudad talaverana de la titulación de Podología, el diputado socialista ha defendido que "está claro que a Talavera le va a venir bien", explicando que esta va a estar ligada al grado en Enfermería, que es "una carrera con mucha demanda que va a ofrecer oficio y futuro".

Fernando Mora ha reclamado "colaboración" y no "enfrentamiento" entre administraciones para trabajar por Talavera de la Reina. "Talavera necesita que todos empujemos y el Gobierno de Castilla-La Mancha lo está haciendo con esta nueva carrera", ha concluido.