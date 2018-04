MARIANO RAJOY O CÓMO DESTRUIR EL PP (Por Rafa Montilla)

Viernes, 13 abril 2018

Los malabaristas de la pluma, al igual que ocurre con los políticos, se ven obligados a una continua adaptación de creencias y conocimientos. sin embargo, no todos son capaces de admitir sus errores y la necesidad de cambio. Según expresión de la época, corría el año de Nuestro Señor de 1837, cuando el narrador y escritor danés Hans Christian Andersen, publicó el cuento titulado "El Traje Nuevo del Emperador". Para algunos estudiosos de la literatura, esta historia podría haber tenido su antecedente en un capítulo de "El Libro del Buen Amor" del infante D. Juan Manuel, en el siglo XIV. Curiosamente, su temática permanece vigente en nuestros días entre la clase política. La actuación del sr Rajoy y la pérdida de rumbo en el Partido Popular parecen demostrarlo. Básicamente, el cuento narra las peripecias de dos embaucadores que engañan astutamente al rey, o emperador según la versión, y a sus cortesanos. Estos, avergonzados por las consecuencias del engaño, no se atreven a reconocer la verdad del mismo ante su rey y señor. Así, mientras éste permanece desnudo, está convencido de vestir un traje mágico. Tal convencimiento le lleva a enarbolar la supuesta realidad como auténtica verdad. Permanece en el mayor de los ridículos aún a costa del descrédito de su reino. Al mismo tiempo, la población, libre de todo compromiso, observaba atónita los absurdos comportamientos de quienes les gobiernan, sin posibilidad de enmendar la situación.

El sr Mariano Rajoy, viene demostrando con creces sus habilidades para ridiculizar a su partido, el PP, y de paso a España. Desde que diseñó la bicefalia vicepresidencial en su primera legislatura del año 2011, las luchas internas no han tenido cuartel. Con los años ha demostrado ser un experto en fabricar o regalar titulares absurdos que los tuiteros agradecen al momento. Así, el caso Gürtel, desde los inicios de la investigación por la Fiscalía de Anticorrupción, en 2007, demostró que la fidelidad de sus subordinados nada significa. El intento de su negación y ocultación en un primer momento dio paso rápidamente al más sonriente “mirar hacia otro lado” que tanto éxito le viene dando desde el pasado.

Con los papeles de Bárcenas y su lamentablemente famosa Caja B del partido o la destrucción de los discos duros de la contabilidad, la sensación de corrupción y desconfianza aumentaron entre la población. Con habilidad de mago circense, el sr Mariano Rajoy logró convertir estas cuestiones en meras anécdotas sin importancia. En hechos nimios e insignificantes de las relaciones contractuales de una empresa, o partido político en este caso, con sus subordinados, asalariados y clientela sumisa, los votantes. Tampoco en estos momentos, el sentido de responsabilidad apareció entre sus manifestaciones. Con alegría, convertía la catástrofe que se pronosticaba para el partido, un día sí y otro también, en una continua manifestación de “No sé, No contesto, No me afecta”. Aderezadas con la consabida letanía de “confiamos en la justicia”.

Por la misma relación de tres, la sublevación de Cataluña tan sólo es considerada por el Presidente del Gobierno y, a la par, por el propio Partido Popular, como de algarada juvenil callejera. Una pequeña travesura que molesta un poco su tradicional siesta española, pero poco más. Por lo tanto, no hay prisa para tomar decisiones que alteren la tranquilidad parlamentaria. Como especialista en mirar hacia otro lado cuando los problemas aparecen, considera que la felicidad se encuentra en la ignorancia de la población y en tranquilizador vaivén de las relaciones político-parlamentarias. Para su sabia parsimonia, los ciudadanos, con su verdadero Rey al frente, son capaces de acallar las pretensiones revolucionarias de los insurrectos catalanes por sí solos. ¿Para qué molestar a sus señorías que dulcemente dormitan en sus bancadas?

Los errores en la gestión de las crisis del partido por corrupción, luchas internas, y últimamente la gestión del desafío catalán, le pasan una factura no esperada. Los signos de incompetencia demostrada en los últimos meses afloran en las mentes de los ciudadanos. Aireados por los medios de comunicación y las redes sociales, los casos de corrupción y de inoperancia global aumentan el desasosiego general. Al final, el caso del máster de la sra Cristina Cifuentes, aun siendo un asunto menor para la acostumbrada corruptela española, se ha convertido en el último escándalo del descontrol existente en el PP. Sus militantes son los primeros que, asombrados, no dan crédito a la debacle orquestada en el seno del partido y del Gobierno Central. Quien no hace muchos años tenía el apoyo mayoritario de la población española, después de la caída del sr José Luis Rodríguez Zapatero, y el comienzo de la lucha fratricida en el PSOE, deambula hoy entre el lodazal de la política española, y las apariciones señoriales en discursos inconexos.

Si en las elecciones de 2013, el PP bajó del 30% de votos obtenidos, en la actualidad se encontraría sobre el 24,9% según la última encuesta de Celeste-Tel para ElDía.es. El descenso comenzó con el comienzo de su segundo mandato en el año 2016 y ha continuado fluyendo hasta hoy día. Como consecuencia de todo ello, el Partido Popular se hunde en la intención de voto de los españoles, incluyendo a sus acérrimos seguidores. A un año vista de las próximas elecciones de 2019, el Partido Popular, se encuentra a las puertas de perder el gobierno de la Comunidad de Madrid, por la moción de censura presentada hace escasos días. Además la posible pérdida de otros cuarenta escaños en el Congreso de los Diputados, aumentará la caída popular. Desde el cisma de la UCD en el año 1983, el centro-derecha español no se encontraba en una situación de descalabrado político similar.

La prueba del nueve sobre la situación de los azules se ha podido ver el pasado fin de semana con la fracasada asamblea, corrillo de amiguetes o como se quiera llamar al Congreso del Partido Popular en Sevilla. La intención del sr Mariano Rajoy era sin duda establecer una estrategia eficaz para recuperar el voto perdido. Muy al contrario, su esperanza de salir bajo palio como renovado salvador popular ha quedado en agua de borrajas. Cristina Cifuentes, como terrorífica cesarina, cogió por sorpresa a las huestes populares e impuso su particular "Veni, Vidi, Vici", nublando el congreso por completo. Como resultado, un nuevo fracaso organizativo y corporativo. La falta de propuestas serias que ilusionen a los votantes es el mayor logro de la convención.

La trayectoria del sr Mariano Rajoy en los últimos meses bien parece una alocada carrera hacia el precipicio de la derrota electoral. Con un gobierno acorralado, y un partido que se hunde en las frías aguas de la realidad sociopolítica, dirige su Titanic particular, entre declaraciones chistosas al son de la música que les imponen Ciudadanos, el PSOE e incluso PODEMOS. Sin embargo, en su prepotente locura, los populares, se han perdido entre los enredos de la guerra interna que mantienen y el acoso de los partidos de la oposición. Estos aprovechan el momento de mayor debilidad parlamentaria del PP, para tomar posiciones en la línea de salida electoral. Atrapado como se encuentra el sr Rajoy en su trampa de enredos políticos, las salidas hacia un futuro prometedor se desvanecen entre lamentos nocturnos y algarabías de masteres de todo a cien, repartidos con alegría festivalera entre los partidos políticos españoles sin excepción.

Entre ruidos de los sables y de las ocurrencias del líder popular, nadie de la ejecutiva del PP se atreve a señalar al sr Rajoy, como responsable de la debacle que se les avecina. Como le ocurriera al rey del cuento de Andersen, embelesados con el inexistente traje mágico, el líder popular y los dirigentes del partido cabalgan enfebrecidos por su particular “Valle de la Muerte” bajo el fuego de los cañones de sus propios mariscales.

Con esta perspectiva política, no es de extrañar que la población en general, y no sólo en Cataluña como suele pensarse últimamente, haya descubierto que no es necesaria la presencia de un dirigente político inactivo ante los problemas sociales. En realidad, la opinión de que no es necesario un partido perdido en sus devaneos particulares, crece como un virus de gripe apolítico por las calles del país. Tampoco es de extrañar que la sensación general entre la población sea que el actual Partido Popular, con el sr Mariano Rajoy a la cabeza, se haya convertido en un problema, más que una solución, para las necesidades de los ciudadanos españoles.