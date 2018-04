¿POR QUÉ SEGUIMOS SIENDO CASTELLANOMACHEGOS? (SOS Talavera)

Todo esto con el beneplácito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha​, que como ustedes bien saben, “hacen todo lo posible por Talavera” como muchas veces nos han dicho a los socios de la asociación SOS Talavera​, ¿verdad Francisco Javier Nicolás​?. Sí, estos mismos que dicen que Talavera de la Reina no necesita mejoras para el Hospital General Nuestra Señora del Prado. Hospital General, y no Hospital Universitario como nos otorgaron hace años y que todavía sigue siendo Hospital General. Si no lo creen, cuando cojan el autobús a las 8 de la mañana para trabajar en Madrid o cuando lleguen a las 8 de la tarde y se apeen en la entrada de Talavera, giren sus cabezas hacia el Hospital Nuestra Señora del Prado para ver si es cierto que en el letrero reza la palabra “universitario” o si por el contrario aparece “Hospital General”. Pregunten también a sus familias o a los pacientes y a los trabajadores del hospital a ver si no se necesita inversiones urgentes y si no necesitan la dotación que debe tener un hospital universitario y que muy evidentemente no tienen.