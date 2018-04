El Pleno aprueba por 9 votos a 4 nombrar a Ian Gibson "Ingenioso Hidalgo"

Sábado, 14 abril 2018

Con el voto favorable del PSOE (7) y en contra del PP (4) e IU (2), se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito, una medida “perfectamente legal” que facilita el pago de facturas de un año con cargo al presupuesto de otro, y en este caso permitirá cobrar las pendientes de 2017 a los proveedores del Ayuntamiento, indicaba el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Para PP e IU, esta es una medida excepcional, que debería ser aplicada en casos concretos, pidiendo al Equipo de Gobierno, la portavoz del PP, Sonia González, que se ajuste a lo presupuestado; mientras la de IU, Esther Trujillo, echó en falta informes que justificasen este reconocimiento.

Ante las críticas de mala gestión y de “gastar a manos llenas”, Jiménez destacó que 2017 se ha cerrado con superávit y una deuda viva del 28,33 %, muy por debajo del 110 % que como máximo permite la legislación de haciendas locales, además, pidió a los miembros de la oposición que pregunten a los proveedores de la localidad si prefieren vender sus productos al Ayuntamiento y cobrar unos meses después o no vender nada y por lo tanto no ganar nada.

Por otro lado se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2017 y del informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con motivo de la liquidación del presupuesto, arrojando un resultado ajustado de 54.859,93 euros de superávit.

En cuanto al remanente líquido de tesorería para gastos generales, el dato final es igualmente positivo, en este caso de 111.593,62 euros, a pesar de ello el Consistorio no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero sí con la regla de gasto, lo que obliga a realizar un plan económico-financiero del cual resultarán “una serie de ajustes o no”, subrayó Jiménez.

Destacar que la sesión se inició con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género, como muestra de apoyo y solidaridad con sus familiares y amigos, como aprobó el Pleno hacer en cada sesión que estuviera precedida de un asesinato machista.

016 es el número de atención a las víctimas de malos tratos por violencia de género, no deja huella en la factura telefónica pero sí puede hacerlo en el teléfono móvil, por lo que es muy importante recordar borrarlo.

Mediante votación secreta, con resultado de 9 a favor y 4 en contra, se aprobó nombrar Ingenioso Hidalgo de Argamasilla de Alba al hispanista y escritor irlandés Ian Gibson, un acto que tendrá lugar el próximo día 20 en la Casa de Medrano, dentro de los actos que con motivo del “Mes de Cervantes” está celebrando la localidad a lo largo del mes de abril.

El motivo de conceder este honor, según el portavoz del grupo socialista, José Antonio Navarro, ha sido motivado por el buen tratamiento que el escritor hace de la localidad en 'Aventuras ibéricas', su último trabajo publicado.

Gibson visitó Argamasilla de Alba en 2016 siguiendo los pasos del también hispanista Gerald Brenan para el proyecto de una serie documental, además recogió datos para un libro que estaba preparando sobre las vivencias e impresiones en un viaje a lo largo de la geografía peninsular, que vio la luz meses después.

Navarro destacó que la llegada del escritor a la localidad se debió a las gestiones realizadas por el concejal de IU, Ángel Rodríguez, con quién coincidió en varias ocasiones en los encuentros periódicos que tienen lugar en la zona de la cárcel de Valdenoceda (Burgos).

Por un consumo responsable del agua

De forma unánime salió adelante la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida, por un consumo responsable del agua con la finalidad principal, señalaba el concejal de IU, Ángel Rodríguez, de tomar conciencia y planificar el futuro. Para ello en la moción se solicitó la adopción de medidas desde el Ayuntamiento que incluyan la adecuación del riego de zonas verdes y una campaña para la reducción del consumo de agua, e instar a las administraciones provinciales y regionales, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a tomar cuantas medidas sean necesarias para controlar el consumo de agua en el ámbito de sus competencias.

El portavoz socialista apuntaba que desde el inicio del actual mandato se está trabajando intensamente en la reducción del gasto de agua, sobre todo con actuaciones en la red de abastecimiento, la instalación de riego por goteo, el cambio de contadores y la búsqueda de averías con la utilización de nuevos sistemas de detección, destacando en este sentido el buen trabajo realizado por el departamento de obras.

Por otro lado, el portavoz pidió no bajar la guardia a pesar de las recientes e intensas lluvias, en la actualidad el embalse de Peñarroya se encuentra en torno al 51 % frente al 54,90 % del pasado año por estas fechas.

La portavoz del PP, insistió en la necesidad de controlar el consumo de agua para evitar “unas consecuencias nefastas” para las generaciones venideras, y pidió a todas las administraciones que sean sostenibles y responsabilidad en el consumo, mientras que a nivel local destacó la necesidad de seguir apostando por la mejora de la red de agua.

Cambio en la ley electoral regional

Al contrario del punto anterior, no salió adelante la proposición IU para trasladar al Gobierno regional de Castilla-La Mancha la necesidad de un cambio en la ley electoral regional nacida del consenso entre todas las fuerza políticas, “sin atender a criterios partidistas”, subrayaba la portavoz de IU.

Muy dispares fueron los motivos de PSOE y PP para no apoyar esta propuesta. Así, mientras para el grupo socialista se quedaba corta, pues la reforma de la ley electoral debería estar precedida de la reforma del Estatuto de Autonomía, “para no cometer el mismo error” que en la anterior legislatura cuando el Partido Popular la reformó en solitario; mientras que para los populares no es necesario ningún cambio, considerando que los ciudadanos están bien representados con la ley actual.