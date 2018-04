Sufrido triunfo en Noia de un FSD Puertollano que tiene en su mano el play-off de ascenso

Lunes, 16 abril 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día/LNFS 08:20 |

El FSD Puertollano consiguió dar continuidad a la victoria conseguida hace una semana frente al Betis FS y este fin de semana conseguía otra victoria de gran valor en su visita al Noia (4-5). Un gol de Marci a los cuatro de juego hizo que los de Julio Mougan se pusieran por delante en el electrónico. No obstante, cuatro minutos después, en el ocho, Joaki puso las tablas en el electrónico.

A pesar de esto, el equipo noiés no bajo los brazos y marcó un minuto más tarde por medio de Samu. Pero los goles de Nano, en el doce, y de Dani Colorado, en el diecinueve, daban la vuelta al marcador antes del descanso.

En el primer minuto de la segunda mitad, Kelson puso el empate en el marcador. No obstante, Javi Rangel y Nano volvieron a poner por delante a los suyos. En los minutos finales, Bello logro marcar. Los gallegos buscaron la remontada por medio del portero-jugador pero esto no surtió efecto ya que el marcador no se volvió a mover.