Los dos favoritos no fallaron y se llevaron la victoria en la XVI Media Maratón Villa de La Roda

Lunes, 16 abril 2018

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES

Jesús Ángel Rodríguez (El Pinar-Ekuon El Conchel) y María José de Toro (Atletas Rodenses) no dieron lugar a la sorpresa y se hicieron con la victoria en la fiesta del atletismo albaceteño.

La XVI Media Maratón Villa de La Roda no deparó ninguna sorpresa en las clasificaciones y los grandes favoritos ocuparon las tres plazas del podium tanto en categoría masculina como femenina. Jesús Ángel Rodríguez (El Pinar-Ekuon El Conchel), Arturo Quijada (Albacete-Diputación) y Domingo Cuevas (Grego Racing Team) en hombres, junto a María José de Toro (Atletas Rodenses), María Ángeles Magán (Albacete-Diputación) y Eva Moreno (C. A. Hellín) en damas, no dejaron opciones al resto de competidores. Esta prueba fue la décimo segunda competición del XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares organizado por la Diputación de Albacete.

Jesús Ángel Rodríguez salió a por el récord de Abdelhadi Habassa (1:09:49) y se marchó en solitario desde los primeros metros. En el kilómetro 7 marcaba una diferencia de casi dos minutos sobre sus más inmediatos perseguidores, Arturo Quijada y Domingo Cuevas, quienes rodaron juntos a excepción del último kilómetro, con Carlos Andrés Lucas a escasa distancia de ellos. En el kilómetro 17, la diferencia se había aumentado en medio minutos más, Jesús Ángel mantenía su objetivo de llegar al récord, pero el aire no le favorecía nada y bajó el ritmo. En meta, su crono indicaba 1:11:48, dos minutos por encima del récord.

María José de Toro tuvo que luchar contra el viento y un gemelo que no le dejó correr cómoda en ningún momento. En el kilómetro 7 ya se adivinaba que estaba algo alejada de la mejor marca de este trazado (1:21:33) que ella misma posee. Pero tampoco podía relajarse porque María Ángeles Magán y Eva Moreno no le iba a conceder un descanso. Al final, su crono fue de 1:22:39, un minuto y seis segundos por encima de su récord, una marca que no está nada mal a pesar de las dificultades.

Al margen de los primeros clasificados, la carrera tuvo como protagonista a Antonio González Parreño, miembro del Club de Atletismo La Cañada de La Roda que cumplió su media maratón número 100 en su casa y ante sus paisanos. Antonio recibió una camiseta conmemorativa momentos antes del disparo de salida que él mismo realizó, y más tarde, ya en la entrega de trofeos, fue obsequiado con más detalles y reconocimientos por parte de sus compañeros.

Los equipos más numerosos fueron La Cañada de La Roda (47), Tarazona (44), Don Quijote Albacete (24), El Pinar-Ekuon El Conchel (20), Albacete-Diputación (19) y Acero-Sport (14). Los ganadores de la XII Carrera por la Igualdad, una prueba paralela destinada a principiantes con 6’5 kilómetros de recorrido, fueron Jesús Navarro Lahera (Cansaliebres Runners) y Miriam Cerro (DSC Running Albacete).