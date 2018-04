El PSOE busca el apoyo del PP para fijar una posición común en CLM

Lunes, 16 abril 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

En rueda de prensa, Fernández ha reseñado que su la posición política de Castilla-La Mancha fuera "unánime" en este tema "seguramente nuestros postulados tendrían mucho más éxito" para que el trasvase "deje de existir".

Los socialistas quieren que las desaladoras de Levante generen 325 hectómetros cúbicos al año, en lo que considera una "cantidad más que suficiente para abastecer sus necesidades de riego", algo que "si no se hace es por una voluntad política errónea".

El PSOE también demanda al Gobierno de España que "se ocupe de buscar la forma legalmente establecida para que esos hectómetros cúbicos de agua tengan el mismo precio del agua del trasvase", convencida de que "donde hay mar hay mucho mar que desalar". Igualmente, volverán a pedir que la región esté en la Comisión de Explotación del trasvase así como un plan de adecuación medioambiental de la cabecera del Tajo.

UNIVERSIDAD

De otro lado, respecto a las críticas del PP a las titulaciones de la Universidad regional para el curso próximo en lo que se refiere a Talavera de la Reina y Cuenca, Fernández ha señalado que lo que se ha conocido hasta ahora "son aquellas que se pueden poner en marcha con los recursos actuales" de la institución académica.

No obstante, ha señalado que el Gobierno ha pedido a la Universidad que prepare la documentación que tiene que dirigir al Ministerio para poder llevar el grado de Informática a Talavera y Turismo a Cuenca, por lo que "será el Ministerio de Educación el que se tiene que dar prisa a dar el visto bueno a esa autorización de la universidad".

Hablando de universidades, pero a nivel nacional, ha indicado que si ella fuera del PP "estaría preocupada por cómo está afectando el caso Cifuentes al prestigio de las universidades públicas", ya que lo que está ocurriendo es "el mayor insulto a los jóvenes que con muchísimo esfuerzo de sus familias y propio están luchando día a día por tener una cualificación y formación y un futuro mejor", pidiendo a los 'populares' que "empiecen a pedir perdón por tanto engaño y manipulación".

Preguntada sobre el hecho de que el PP del Ayuntamiento de Toledo haya eliminado los perfiles profesionales de sus integrantes ante la posibilidad de que algún concejal no tuviera la titulación que decía tener, Fernández ha admitido que "hay miedo" y que, aunque "engordar un currículo si lo hace un político es reprobable y está mal", eso no se puede comparar "con actas falsas, firmas que sus supuestos autores no reconocen y tantas cosas que suponen delitos".

Finalmente, sobre la manifestación de los cazadores de este fin de semana, ha lamentado que el PP "ha envenenado mucho al sector cinegético" y recordado que con María Dolores de Cospedal de presidenta autonómica "se perdieron más de 40.000 licencias de caza", mientras que sobre las celebradas en favor de unas pensiones dignas, ha instado a los 'populares' a no decir "tantas tonterías" como "que el PP ha salvado las pensiones, cuando es el PP quien ha vaciado" esa hucha.