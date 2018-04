El Festival de Almagro, centro mundial del pensamiento sobre el Siglo de Oro

Lunes, 16 abril 2018

cultura

Ciudad Real | El Dia

Ha sido en el Teatro de la Comedia y ha contado con la presencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; del Consejero de Cultura, Educación y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto; del Presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; del Alcalde de Almagro, Daniel Reina; y del director de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Ignacio García.



Bajo el lema Soñemos, alma, soñemos otra vez – verso extraído de La vida es sueño, de Calderón de la Barca – el Festival inicia nueva etapa y presenta un programa que invita a volver a recorrer los grandes títulos del Siglo de Oro y otros menos conocidos con la mirada contemporánea de España y del mundo.



La edición cuarenta y uno del Festival de Almagro supone un hito en el camino de conocimiento y divulgación de este patrimonio, de lo que vamos a llamar el teatro clásico “en español”, herencia escrita a ambos lados del océano y compartida hoy en día por más de 500 millones de hispanohablantes. Almagro es el centro del pensamiento barroco, es una reserva natural del Siglo de Oro, única en su género y variopinta en sus manifestaciones: la comedia, el drama, el auto sacramental, la mística, la picaresca, la lírica, la pintura, la música y la danza se suman en los escenarios y en la ciudad de La Mancha para conmover, divertir, subyugar, fascinar y hacer pensar a las decenas de miles de espectadores que llegan del municipio, de la comarca, del país y del mundo, a demostrar que Calderón, Lope, Tirso, Sor Juana Inés y Fray Luis siguen siendo la cúspide de nuestro pensamiento y nuestro teatro.



El protagonismo es de los autores en lengua española, que construyeron el corpus de la literatura y del teatro clásico durante la época que conocemos por Siglo de Oro. La Fundación debe ser un referente indiscutible e indispensable para conocer el estado actual de la producción escénica de este inmenso patrimonio y servir como faro para cualquier nuevo acercamiento a este ámbito dramatúrgico, indistintamente del lugar geográfico donde surja. Se interpretarán textos de Calderón de la Barca, María de Zayas, Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Agustín Moreto, Sor Juana Inés de la Cruz, Torres Naharro, Miguel de Cervantes, Ruíz de Alarcón, Vicente Espinel, Lope de Vega, Jorge Manrique, Rojas Zorrilla, Tirso de Molina, Fernando de Rojas, etc.





Barroco de Ida y Vuelta

Barroco de Ida y Vuelta establece un nexo estable con la cultura y el teatro del Siglo de Oro en español que se desarrolla en otros países, con especial atención a Latinoamérica, entendiendo que el periodo dorado se desarrolla a los dos lados del océano: en la Vieja España y en la Nueva España. Sor Juana Inés en Puebla y en México y Agustín de Moreto, de quien celebramos el 400 aniversario de su nacimiento, en Madrid y Toledo. Un camino de ida y vuelta en el que Almagro debe ser puerto de entrada de un repertorio nuevo y desconocido, escrito en Cuzco, en México o en Cuba, o en la Nueva Granada, hoy Colombia, País Invitado de Honor, que nos traerá una visión panorámica de nuestro Siglo de Oro y del suyo, inaugurando así ‘Barroco de Ida y Vuelta’: Macbeth, una producción del Teatro Colón y de la Compañía Estable bajo la dirección de Pedro Salazar; Quijote, espejo del hombre, una producción de La Tropa Teatro; El carnero, lectura dramatizada de la mano del Instituto Caro y Cuervo; Siglo de Oro en las dos orillas, concierto a piano de la soprano colombiana Betty Garcés; concierto de música Ficta a cargo la agrupación especializada en música barroca y del renacimiento hecha en España y Colombia; y una exposición de artesanía colombiana.

A esta generosa aportación del País Invitado de Honor hemos de destacar la imagen del cartel de esta edición. Una pintura de Fernando Botero que aúna varios conceptos: nuestro Siglo de Oro hecho aquí con una visión contemporánea realizada hoy allá.



Dentro del panorama internacional, también nos visitan México, Ecuador, Brasil, Cuba, Argentina, Suiza, Italia, Francia y Polonia.



Estos puntales posicionan a Almagro como el epicentro natural que consolida la fusión de los textos clásicos y los nuevos creadores escénicos internacionales. No en vano el Festival de Almagro es la reserva natural del Siglo de Oro.



Poner en pie esta panorámica programación no habría sido posible sin la generosa aportación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Helena Pimenta al frente. Durante las tres semanas y media que dura la cita escénica podremos ver cinco espectáculos: El burlador de Sevilla, La dama duende, El banquete, Los empeños de una casa y La dama boba. La Compañía Nacional de Teatro Clásico es y será siempre el alma del Festival, el centro del pensamiento en acción sobre nuestro verso clásico, el canon de cómo se debe interpretar el repertorio aurisecular. Para el Festival, es un privilegio que en esta edición su presencia sea masiva e integral, transversal en formatos y tiempos para impregnar esta edición con su buen hacer y su recuperación y reinterpretación ejemplar del repertorio renacentista y barroco.



Esta edición abren sus puertas dos nuevos espacios: El Palacio de los Oviedo, antiguo cine de verano que inaugurará Emilio Gutiérrez Caba poniendo voz a Fray Luis de León; y el Silo, que acogerá la VIII edición del certamen Almagro Off. La Veleta seguirá manteniendo actividad y Las Bernardas pasará a llamarse Iglesia de las Bernardas Espacio Miguel Narros.







Estrenos absolutos



Un total de treinta y dos estrenos tendrán lugar en esta edición del festival, dieciniueve de ellos absolutos y trece en España. Los que se verán por primera vez en Almagro son:



Fray Luis de León , Emilio Gutiérrez Caba ha realizado una selección de textos de esta figura imprescindible para entender el Renacimiento español con la que inauguramos el Palacio de los Oviedo. Dirige Emilio Gutiérrez Caba.



Casa con dos puertas mala es de guardar , con Verónica Forqué. Ficción sonora de RNE que dirigirá Benigno Moreno.



Marcos de Obregón , José Gabriel López Antuñano ha elaborado una versión del texto de Vicente Espinel aportando su dosis de picaresca a esta edición del Festival. Dirige Amparo Pascual.



Desengaños amorosos , a partir de textos de María de Zayas bajo la dirección de Ainhoa Amestoy; con Ernesto Arias, Juan Ceacero, Lidia Navarro y Silvia de Pe.



Vi la noche mezclarse con el día , dirigido por Sara Águeda quien junto a la veterana actriz María José Alfonso ponen música y voz, respectivamente, en este espectáculo.



La Baltasara ( de actriz barroca a santa anacoreta) , de Inma Chacón. La actriz Pepa Zaragoza da vida a esta mujer que quiso ser libre en la España del siglo XVII.



Siglo de Oro en las dos orillas , concierto a cargo de la soprano colombiana Betty Garcés. La canción española y latinoamericana sobre textos del Siglo de Oro serán la esencia de este concierto.



Son Barroco , concierto de piano de Iván ‘Melón’ Lewis. Una visión moderna en piano cubano y guitarra barroca de temas esenciales del repertorio musical del Siglo de Oro.



El carnero , bajo la dirección de Manuel José Álvarez Gaviria; lectura dramatizada de varios textos de este documento histórico a cargo de varios de los actores de Macbeth. Una iniciativa del Instituto Caro y Cuervo.



De lo fingido verdadero , de Palmyra Teatro y Katún Teatro; El juego de la escena se propone hacer creer como verdadero aquello que, en verdad, es fingido, pero… ¿Cuánta verdad esconde un fingimiento? ¿Y cuánto fingimiento esconde una verdad? Teatro Inclusivo.



El libro andante ; espectáculo del certamen Barroco Infantil.



Los imperios de la luna ; espectáculo del certamen Barroco Infantil.



No hay burlas con el amor , dirigida por Juan Polanco; en esta versión se aporta una peculiar propuesta escénica que respeta la métrica y el ritmo con que Calderón dotó a esta comedia. El reparto lo forman: Alberto Arcos, Claudia Salas, Susana Martíns, Enrique Meléndez y Antonio Ponce.



Volpone , de Orozú Teatro. Más información en el apartado de Teatro Inclusivo.



Guateque 69 , a partir de Lo que son las mujeres, de Rojas Zorrilla; espectáculo del certamen Almagro Off.



Lazarillo de Tormes ; espectáculo del certamen Almagro Off.



Coplas y romances de cordel (Estrenan dos espectáculos diferentes los días 6 y 20 de julio). Más información en el apartado de Teatro Inclusivo.



El lindo Don diego , de Agustín Moreto con versión de Valle Hidalgo y dirección de Alfonso Manjavacas. Ficción sonora con Castilla-La Mancha Media. Reparto pendiente de definir.







Estrenos en España



Latinoamérica y Europa aportan los trece estrenos internacionales que este verano se subirán a las tablas manchegas:



La vida es sueño , del Théâtre de la Tempéte (Francia); en versión de Celine Zins bajo la dirección de Clément Poirée.



Macbeth , en versión y dirección de Pedro Salazar. Una producción del Teatro Colón y La Compañía Estable (Colombia).

De buen garbo y lindo porte , concierto de música Ficta (Colombia).



Divino pastor, Góngora , de Jaime Chabaud (México), quien construye una irresistible apología del teatro como instrumento liberador del alma.



Una tempestad , bajo la dirección de Eduardo Campos (Ecuador); espectáculo del certamen Barroco Infantil.



Feroz , bajo la dirección de Nara Pech y Ulises Vargas (México); espectáculo del certamen Barroco Infantil.



Quijote, espejo del hombre , de La Tropa Teatro (Colombia); el montaje está inspirado en los pasajes más destacados del legendario hidalgo Don Quijote de la Mancha. Todo ocurre en la cabeza extraviada y confundida de Don Quijote, así que aunque algunas cosas parezcan verdad, pueden ser realmente producto de alucinaciones.



Yo, la peor de todas , dirigida por Elizabeth Arciniega (Suiza). Jean Michel Wissmer, escritor e investigador suizo experto en Sor Juana Inés de la Cruz, realiza esta tragicomedia bella, lúdica y sagaz inspirada en la obra y la vida de la Décima Musa y Fénix de México.



Trittico o della semplicità del male , bajo la dirección de Valentina Carbonara (Italia); espectáculo del certamen Almagro Off.



Romeu e Julieta , dirigida por Felipe Rocha (Brasil); espectáculo del certamen Almagro Off.



Juana Inés: Paráfrasis de sí misma , bajo la dirección de Fernando Sakanassi (México); espectáculo del certamen Almagro Off.



Hamlet ilustrado , dirigido por Bruno Rigobello (Brasil); espectáculo del certamen Almagro Off.



De pícaros y truhanes (México); espectáculo que podremos ver en Teatro en los Barrios con textos de Tito Vasconcelos y Luis Esteban Galicia. Compañía La nave de las locas. Dirige Tito Vasconcelos.



Almagro levanta el telón el 5 de julio de este año para iluminar el verano manchego con un programa inclusivo para todos los públicos, con una presencia de la música y la danza que homenajea el origen del Festival y la frondosa teatralidad barroca, con un programa que excede los teatros para llenar las calles de libros y de versos, con una apuesta por las nuevas miradas creativas, con una visión panorámica de géneros, estilos y orígenes, con una voluntad férrea de situarse en el mundo como reserva natural del Siglo de Oro, reconocida a nivel mundial, de cuidado y lustre de nuestros clásicos “en español”.





Grandes nombres de la escena

Nombres como Emilio Gutíerrez Caba, Verónica Forqué, Gloria Muñoz, Fele Martínez, María Besant, José Manuel Seda, Eva del Palacio, Arturo Querejeta, María José Alfonso, Ernesto Arias, Lidia Navarro, Pepe Viyuela, Pepa Zaragoza, Raúl Prieto, Lara Grube, Samuel Viyuela, Marta Poveda, Ángel Pardo, Nuria Gallardo, Rafa Castejón, Manuela Velasco, Joaquín Notario, Lola Baldrich o Gonzalo de Castro, entre otros muchos, dan vida a las decenas de personajes de esta edición.



IV Centenario de Moreto

Este año celebramos el cuarto centenario del nacimiento del autor de comedias Agustín Moreto (1618-1669), a quien van dedicadas las Jornadas de la Universidad de Castilla La Mancha, y dos propuestas escénicas: De fuera vendrá quien de casa nos echará, de Morboria Teatro; y El lindo Don Diego, ficción sonora de Castilla-La Mancha Media que clausurará el festival. A esta celebración se suman los ochocientos años de la Universidad de Salamanca, representada por Fray Luis de León, figura a quien pondrá voz y vida Emilio Gutiérrez Caba.



Flores nocturnas

Los trasnochadores también tienen su hueco en esta programación. El Corral de Comedias acogerá, los cuatro sábados a la 1 de la madrugada, espectáculos musicales, lecturas dramatizadas y monólogos en un ambiente distendido y soñador bajo el nombre de ‘Flores nocturnas’: concierto Son Barroco para piano a cargo de Iván “Melón” Lewis (Cuba); De buen garbo y lindo porte, concierto de música Ficta (Colombia); lectura dramatizada de textos de El carnero en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo (Colombia); y La Baltasara (de actriz barroca a santa anacoreta), de Inma Chacón.



Almagro Off, Teatro en los Barrios y Barroco Infantil

Programamos los ciclos Almagro Off, Teatro Clásico en los Barrios, o Barroco Infantil. Es ingente el número de nuevas compañías o productoras de teatro que han surgido, fruto de escuelas o inquietudes artísticas, en el panorama internacional y nacional que basan sus nuevas propuestas escénicas en textos del Siglo de Oro, en textos del Barroco, en relecturas o nuevas interpretaciones dramatúrgicas de títulos emblemáticos del corpus literario al que nos dedicamos. Estas compañías noveles tienen su oportunidad de participación a través de una convocatoria profesional, cuyo destino último no es solamente la representación en el Festival de Almagro, sino su proyección profesional gracias a esta participación. Y con Barroco Infantil continuará el acercamiento del teatro del Siglo de Oro a los niños y a los más jóvenes, asegurando la permanencia de nuestros clásicos en el imaginario de los que nos sucederán en “las miradas a la farándula”.

La Banda Municipal de Almagro ofrecerá dos conciertos en el espacio AUREA: Música a dos, el 8 de julio, un encuentro de la banda almagreña con la Banda Asociación Musical de El Vergel, de la Comunidad Valenciana; y Grandes hazañas, el 22 de julio. Y la Asociación Tierra Roja ofrecerá dos actuaciones, los días 18 y 28 de julio, en la Plaza Mayor.



Programación Inclusiva

El Festival de Almagro se ha propuesto liderar la accesibilidad e inclusividad escénica. Este año, todos sus espacios serán 100% accesibles para personas con movilidad reducida. Además, el número de espectáculos con audio descripción y subtítulos crecerá notablemente. A estas iniciativas, la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y la ONCE han firmado un convenio de colaboración en el que ambas instituciones han reconocido el interés mutuo en trabajar de forma conjunta para el desarrollo de una 41ª edición accesible e inclusiva para todos los ciudadanos interesados en el Teatro Clásico con independencia de sus circunstancias.

Dentro de la programación hay varios espectáculos inclusivos: Concierto de música sefardí a cargo de la cantante ciega argentina Mónica Monasterio quien, acompañada del músico Horacio Lovecchio, interpretará canciones sefardíes del siglo XVI; Volpone, de Ben Jonson, sátira mordaz sobre la avaricia y la lujuria a cargo de la compañía gaditana Orozú Teatro, formación que nace en 1993 en el seno de la ONCE de Cádiz compuesta por actores ciegos, deficientes visuales y videntes en una perfecta integración visual; Coplas y romances de cordel. Los populares ‘cantares de ciegos’ a cargo de la compañía albaceteña La Ruina, fundada también en el seno de la ONCE en 1990. Este modelo de comunicación oral solía caracterizarse por su selección de temas truculentos y sucesos insólitos; y ha quedado estrechamente ligado al mendigo errante que iba de pueblo en pueblo relatando, cantando o vendiendo los ‘pliegos de cordel’. Y De lo fingido verdadero, de Palmyra Teatro y Katún Teatro.









Cinco exposiciones y un espacio sonorizado



A las representaciones escénicas y actividades que dan forma a forma a la programación, hay que sumar cinco exposiciones y un espacio sonorizado, todo de acceso gratuito.



Del 5 de julio al 14 de octubre. Iglesia de San Agustín.



El arte de crear ilusiones: sonido, luz e ingeniería en el teatro Barroco. Exposición interactiva que muestra la tecnología teatral barroca a través de un recorrido temático dividido en varias secciones. Una muestra itinerante creada por Miguel Ángel Coso y Juan Sanz. Esta exposición está organizada por el Museo Nacional del Teatro.



Del 6 de julio al 14 de octubre. Espacio de Arte Contemporáneo.



Los espacios de la luz. Legado de Simón Suárez.

Exposición de la obra gráfica para teatro y ópera de Simón Suárez (1947-1996), artista plástico, musicólogo, escenógrafo, diseñador de luces, figurinista y director de escena. Esta exposición está organizada por el Museo Nacional del Teatro.



Del 6 de julio al 14 de octubre. Museo del Encaje y la Blonda.



Autoretrato en tres jornadas.

Vestuario diseñado por Lorenzo Caprile.

Lorenzo Caprile, uno de los máximos exponentes del diseño y la moda en este país, figurinista habitual de algunas de las mayores producciones teatrales de nuestro tiempo, hace una selección de sus mejores trabajos para el disfrute de todos los asistentes al festival.



Del 6 de julio al 14 de octubre. Parador de Turismo.



Artesanía tradicional colombiana.

Dentro del amplio y transversal programa de Colombia como País Invitado de Honor, a las representaciones teatrales y los conciertos, no podíamos dejar de sumar una exposición representativa de su fabulosa y característica artesanía tradicional, llena de colorido y sabor local.



Del 6 de julio al 14 de octubre. Iglesia de las Bernardas.



Más allá del Príncipe Constante

Del 20 al 29 de julio. Iglesia de las Bernardas Espacio Miguel Narros



El Instituto Polaco trae esta fantástica exposición transversal sobre la puesta en escena de El príncipe constante, de Calderón de la Barca, que en su día realizó el director Jerzy Grotowski y las repercusiones de esta visión del Siglo de Oro en la creación teatral polaca actual.





Del 6 de julio al 14 de octubre. Iglesia de San Blas.



La cueva de Don Quijote.

Actividad en colaboración con RNE y el Museo Nacional del Teatro.



Si hay algo que hace única a la ciudad de Almagro es la monumentalidad de muchos de sus edificios que nos llevan a una de las épocas más fructíferas, económica y culturalmente hablando, de nuestra historia. La Iglesia de San Blas, vistosa y sólida construcción del siglo XVI, acogerá una de las novedades de esta edición, La cueva de Don Quijote, un espacio donde sumergirse de lleno en el universo quijotesco. Allí sonarán los distintos capítulos de la serie ‘El Quijote del siglo XXI versión sonora’; adaptación radiofónica producida por RNE para celebrar el cuarto centenario de la segunda parte de la obra de Cervantes. El reparto está encabezado por José María Pou en el papel de Don Quijote, Javier Cámara como Sancho Panza y José Luis Gómez en la narración, y en él participan actores de primera fila como Michelle Jenner, Concha Velasco, Antonio de la Torre o Roberto Álamo.









Entrada Libre



A las diferentes exposiciones que ya hemos descrito, sumamos las siguientes actividades de entrada libre:



Plaza Mayor. Los días 6 y 20 de julio, Coplas y romances de cordel, bajo la dirección de Juanma Cifuentes siguiendo la tradición del Romancero Tradicional de Ciegos del Siglo XVII; los días 14 y 28 de julio, Tierra roja, mostrando el mejor folclore local manchego; el 29 de julio, El lindo Don Diego, ficción sonora en colaboración con CMM para despedir la celebración del centenario Moreto.



Teatro en los barrios, las Artes Escénicas en todos los rincones de la localidad manchega. El 9 de julio, en la Ermita de San Idelfonso-La Paz, Todo Lope (o casi) de Juan Luis Mira. Los días 16 y 17 de julio, en la Ermita de San Juan y Ermita de San Pedro, De pícaros, truhanes… y actores, dirigido por Tito Vasconcelos. El 23 de julio, en el Pradillo de San Blas, Lope que te parió, de Antonio Campos.





Venta de localidades



Las localidades pueden adquirirse desde hoy, lunes 16 de abril, a través de la web oficial del festival www.festivaldealmagro.com.



Los precios oscilan entre los 4€ y los 29€.



La taquilla estará ubicada en el Teatro Municipal de Almagro (Calle San Agustín, 20. Almagro). Abrirá sus puertas el 27 de abril los viernes de 18 a 20 horas y los sábados de 11:30 a 13:30 horas. Del 1 al 29 de julio abrirá todos los dáis entre las 11:30 y 14:00 horas; y entre las 18:30 y 22:30 horas.



También se pueden adquirir por teléfono llamando al 902.488.488 (de lunes a domingo entre las 10 y las 23:59 horas); o llamando al 00.34.91.050.39.37 si es desde el extranjero.



Los jueves son el día del espectador y las entradas tienen un descuento del 50% excepto en Barroco Infantil, Almagro Off y Flores Nocturnas y espectáculos con precio único donde no se aplican descuentos.