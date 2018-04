Adam Raga venció en la prueba seguntina del Campeonato de España de Trial

Martes, 17 abril 2018

Polideportivo: Trial

DEPORTES | El Día 08:50 |

Sigüenza se ha llenado este fin de semana con deporte de talla mundial. La Ciudad del Doncel ha acogido la segunda prueba del Campeonato de España de la disciplina del Trial. La madurez de la organización, y la cantidad de voluntarios que se han colaborado –cerca de 200 personas- han logrado que el desarrollo del evento deportivo a lo largo del fin de semana haya sido ejemplar. Además, la ciudad colmaba sus plazas hoteleras, en buena parte debido a la celebración de la competición, “algo que, sin duda, debemos agradecer a los organizadores y promotores de la prueba, el Moto Club Alto Henares”, valora Julián Barrero, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza.

Este año, el Moto Club Alto Henares ha concentrado las doce zonas de competición ubicándolas todas en el entorno del Campamento y de la Lastra, a excepción de la última, la doce, la indoor, que de nuevo quedó instalada en el espectacular escenario de la Plaza Mayor. Las motos empezaban a rugir a las nueve de la mañana. Han participado un total de 92 pilotos, desglosados por categorías, 11 en TR1, 18 en TR2, 12 juniors, 10 en TR3, 19 en TR4, 18 Cadetes y 4 en Féminas. La facilidad que daba la cercanía entre las diferentes secciones ha favorecido que hayan sido más de mil las personas las que han podido disfrutar en directo y en plena naturaleza de este deporte en el que los pilotos españoles son los mejores del mundo. Y si hasta la fecha la prueba seguntina –se organiza desde 2012- solo había tenido un campeón, Toni Bou, ayer Adam Raga tomaba el relevo del mito de Piera (Barcelona).

Recién salido de una lesión, La Lastra seguntina hizo mella en el físico de Bou. Pese a todo, el campeonísimo se superó en la segunda vuelta, logrando remontar en la clasificación hasta alcanzar el tercer puesto final, después de haber sido incluso octavo en algún momento. Sin embargo, el sábado, durante la calificación, Bou fue primero, seguido del propio Raga y de Albert Cabestany. Ayer, el de Honda Montesa no pudo sumar una nueva victoria y es que todavía no está al 100% de la lesión que se produjo en las costillas. Adam Raga (TRRS) fue el mejor en las dos vueltas sumando un total de 38 pies. Segundo clasificó Jeroni Fajardo (Gas Gas) con 42 penalizaciones, empatado con Bou, finalmente, tercero. Las cosas estuvieron muy apretadas entre estos dos pilotos e incluso con Albert Cabestany que quedó cuarto con los mismos puntos que Fajardo y Bou.

Adam Raga, que también se recupera de una lesión en el codo, estaba “muy contento” con su actuación de ayer con la que volvía al Campeonato de España, después de haberse perdido la primera carrera en La Nuncia, por lesión. Raga cimentó su victoria en una excelente primera vuelta, con terreno embarrado, que luego administró en la segunda. “Era importante asegurar en las últimas tres zonas, todas muy difíciles, de la segunda vuelta para ganar”, explicaba. El vencedor supera admirablemente sus dolencias físicas, “voy haciendo más fuerza con el brazo, que hace falta, y ahora tengo un mes para recuperar de cara a la próxima carrera del Mundial”, decía.

Jeroni Fajardo estaba muy satisfecho con un segundo puesto, “un poco inesperado” que logró arriesgando en la última zona, en la 12 de la Plaza Mayor de Sigüenza, donde logró un cero que le aupó al segundo puesto. “El trial español tiene un nivel enorme, Toni está intratable, Adam siempre está ahí, así que hacer pódium es increíble”, afirmaba. El campeonísimo, Toni Bou, había venido a Sigüenza para no dejar escapar el Campeonato, pese a estar convaleciente de su dolencia. “Teníamos una lesión que no estaba curada, no queríamos perder comba en el Campeonato, hemos venido aquí a ver qué pasaba, una carrera larga y con un terreno difícil, como es la de Sigüenza. Hemos empezado muy mal, pero afortunadamente, hemos podido recuperar al final. En la segunda vuelta físicamente no podía, y mentalmente, lo justo, pero hemos salvado la situación, que era de lo que se trataba”.