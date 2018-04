EL PULSO DE ESPAÑA (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 16 abril 2018

Es un artículo histórico. Es más, a mí me lo pusieron en la carrera en el examen de Historia de España del Siglo XX, gozosamente, en mi caso, porque obtuve un sobresaliente y porque siempre me ha gustado la literatura, leerla y escribirla –aquel artículo, si no lo era entonces, ya es literatura-. Es tan importante el artículo que no deja de aparecer en antologías y seguramente estos años de desconcierto ha sido citado.



Pues bien, me pregunto yo hoy, ¿cuál es el pulso de España? ¿Está sin pulso España? Ya me gustaría ser un genio de la escritura, que tal vez algún día llegue a serlo –Umbral decía que hasta el genio es cuestión de insistencia-, pero sé que sé escribir y sé que tengo dotes de observación, aparte de estudios. Y sé también que amo a mi país, muchísimo, cada vez más. Entonces puedo escribir con conocimiento de causa, incluso con una punta de pasión.



¿Está España sin pulso hoy? No lo creo, pero sí pienso que está tocada, aunque muchas veces en la Historia, y en la Historia reciente, ha estado tocada. Si no siempre, quizá. A veces pienso que la España en la que yo me crié era mucho mejor que la de ahora, pero en estos momentos creo que eso no es así, que antes, simplemente, no era consciente de la realidad, de la realidad política, económica, etc. y que ahora lo soy más.



Los pensionistas se quejan, probablemente con mucha razón. Pero la situación de los jóvenes, muchos sin trabajo o ganando muy poco dinero, no es mejor. Los políticos tienen muy poca credibilidad, y cada proceso electoral más bien parece un examen a los españoles, un examen complejo porque resulta muy difícil responder correctamente. Por otra parte, la situación catalana no se acaba de aclarar, con las consecuencias políticas que esto puede traer.



Creo que España tiene pulso, pero es posible que unas cosas y otras le hayan bajado la tensión al pueblo. Falta ilusión, ilusión para moverse más, para elaborar nuevos proyectos. Ilusión, que es energía, y que como decía Jesús Serra, fundador de Catalana Occidente, es el secreto del éxito.



Necesitamos ilusión y España debe ser un proyecto ilusionante. Los extranjeros la adoran, por algo será. España somos nosotros, nuestro propio cuerpo y nuestra propia alma. Desarrollémosla, hasta el infinito. España tiene pulso: a poco que tenga llegará lejos, como ha llegado tantas veces.